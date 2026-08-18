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Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi
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Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

18.08.2026 12:37:00
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Haber Merkezi
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Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

Fermente içecekleri sevenlerin ilgisini çekecek bu tarif, doğal malzemeleri ve ferahlatıcı tadıyla günlük içecek seçeneklerine farklı bir alternatif sunuyor.

Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

Son yıllarda fermente besinlere ve probiyotik içeceklere olan ilgi giderek artıyor. Kefirden kombuchaya, boza ve ayrandan farklı fermente içeceklere kadar pek çok seçenek, sofralarda kendine yer buluyor. Fermentasyon sürecinden geçen bu içecekler, kendilerine özgü ekşi aromaları ve ferahlatıcı tatlarıyla özellikle sıcak günlerde tercih edilebiliyor. Evde hazırlanabilecek probiyotik içecek tarifleri ise hem farklı lezzetleri denemek hem de günlük içecek alternatiflerini çeşitlendirmek isteyenlere pratik seçenekler sunuyor. İşte probiyotik deposu 5 içecek tarifi...

 

Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

1. KEFİR

Süt ve kefir tanelerinin fermantasyonuyla hazırlanan kefir, hafif ekşimsi tadı ve yoğun kıvamıyla en bilinen fermente içeceklerden biridir. Sade tüketilebildiği gibi meyvelerle de aromalandırılabilir.

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 yemek kaşığı kefir tanesi

Yapılışı:

Sütü cam bir kavanoza alın.

Kefir tanelerini içine ekleyin.

Kavanozun üzerini temiz bir bezle kapatın.

Oda sıcaklığında yaklaşık 18-24 saat bekletin.

Fermente olan kefiri süzerek kefir tanelerini ayırın.

Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

2. KOMBUCHA

Çay bazlı fermente bir içecek olan kombucha, hafif ekşi ve kendine özgü aromasıyla son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Meyve veya baharatlarla aromalandırılarak farklı çeşitleri hazırlanabilir.

Malzemeler:

  • 1 litre su
  • 2-3 çay kaşığı siyah çay
  • 70-80 gram şeker
  • 100 ml hazır kombucha
  • Kombucha kültürü (SCOBY)
  • Yapılışı:

Suyu kaynatıp siyah çayı demleyin.

Şekeri ekleyerek tamamen eritin.

Çayın tamamen soğumasını bekleyin.

Soğuyan çayı cam kavanoza alın ve hazır kombuchayı ekleyin.

SCOBY'yi üzerine yerleştirin.

Kavanozun üzerini temiz bir bezle kapatıp oda sıcaklığında fermantasyona bırakın.

Tadını kontrol ederek yaklaşık 7-10 gün sonra tüketebilirsiniz.

Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

3. BOZA

Geleneksel içeceklerimizden biri olan boza, tahılların fermantasyonuyla hazırlanıyor. Yoğun kıvamı ve hafif ekşi aromasıyla özellikle soğuk günlerde tercih ediliyor.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı darı unu
  • 5 su bardağı su
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı kuru maya

Yapılışı:

Darı ununu suyla karıştırarak pişirin.

Karışımı oda sıcaklığına kadar soğutun.

Şeker ve mayayı ekleyerek karıştırın.

Temiz bir kapta kontrollü şekilde fermantasyona bırakın.

Kıvamı yoğunlaşıp hafif ekşi bir tat oluştuğunda buzdolabına alın.

Soğuk olarak servis edin.

Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

4. FERMENTE LİMONATA

Klasik limonataya farklı bir yorum getiren fermente limonata, limonun ferah aromasıyla hafif ekşi fermantasyon tadını bir araya getiriyor.

Malzemeler:

  • 3 adet limon
  • 1 litre içme suyu
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • Uygun bir fermantasyon kültürü

Yapılışı:

Limonların suyunu sıkıp kabuklarından bir miktar rendeleyin.

Su, limon suyu ve şekeri karıştırın.

Uygun fermantasyon kültürünü ekleyin.

Temiz bir kavanoza aktararak kontrollü fermantasyona bırakın.

Fermantasyon tamamlandığında süzüp buzdolabında soğutun.

Soğuk olarak servis edin.

Evde kolayca hazırlanan fermente lezzetler: Probiyotik deposu 5 içecek tarifi

5. FERMENTE MEYVE İÇECEĞİ

Elma, çilek, böğürtlen veya farklı meyvelerle hazırlanabilen fermente meyve içecekleri, farklı aromaları bir araya getirmek isteyenlere alternatif sunuyor.

Malzemeler:

  • 1 adet elma
  • 1 avuç çilek veya böğürtlen
  • 1 litre içme suyu
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Uygun fermantasyon kültürü

Yapılışı:

Meyveleri iyice yıkayıp küçük parçalar halinde doğrayın.

Temiz bir kavanoza meyveleri yerleştirin.

Su ve şekeri ekleyerek karıştırın.

Fermantasyon kültürünü ilave edin.

Uygun koşullarda kontrollü fermantasyona bırakın.

Fermantasyon tamamlandığında süzüp buzdolabında saklayın.

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