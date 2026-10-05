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Evde kolayca hazırlanıyor! Lezzetiyle hayran bırakan pırasalı börek

Evde kolayca hazırlanıyor! Lezzetiyle hayran bırakan pırasalı börek

5.10.2026 10:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Evde kolayca hazırlanıyor! Lezzetiyle hayran bırakan pırasalı börek

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden pırasalı börek, pratik hazırlanışı ve nefis iç harcıyla sofralara lezzet katıyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan pırasalı börek tarifini evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

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Pırasayı farklı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için pırasalı börek tarifi nefis bir seçenek oluyor. Yufka, pırasa ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu börek, hem kahvaltıda hem de çay saatlerinde servis edilebiliyor. Peki, pırasalı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte adım adım pırasalı börek tarifi....

PIRASALI BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 4 adet yufka
  • 4-5 adet pırasa
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • İsteğe bağlı beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için:

  • 1 yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

PIRASALI BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle pırasaları güzelce yıkayıp ince ince doğrayın. Soğanı da küçük küçük doğrayarak sıvı yağ ile birlikte tavaya alın. Soğanlar hafifçe yumuşadıktan sonra pırasaları ekleyin.

Pırasalar suyunu çekip yumuşayana kadar orta ateşte kavurun. Tuz ve baharatları ilave edip ocaktan alın. Harcın tamamen soğumasını bekleyin. Dilerseniz soğuyan harca beyaz peynir veya lor peyniri de ekleyebilirsiniz.

Ayrı bir kapta süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırparak böreğin sosunu hazırlayın. İlk yufkayı tezgaha serip üzerine sostan sürün. İkinci yufkayı üzerine yerleştirip tekrar soslayın.

Hazırladığınız pırasalı harcı yufkanın üzerine eşit şekilde yayın. Yufkayı rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin. Ardından dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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