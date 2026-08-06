Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evde pastane lezzeti arayanlara: Tereyağlı simit tarifi
Paylaş

Evde pastane lezzeti arayanlara: Tereyağlı simit tarifi

6.08.2026 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Evde pastane lezzeti arayanlara: Tereyağlı simit tarifi

Dışı bol susamlı ve çıtır, içi ise yumuşacık olan tereyağlı simit, kahvaltı sofralarına fırından çıkmış sıcacık bir lezzet taşıyor. Evde kolayca hazırlanan bu tarif, pastane simitlerini aratmıyor.

Evde pastane lezzeti arayanlara: Tereyağlı simit tarifi

Tereyağlı simit tarifi, klasik simit lezzetini tereyağının nefis aromasıyla buluşturuyor. Mayalı hamurun şekillendirilip susama bulanmasının ardından fırında nar gibi kızarmasıyla hazırlanan bu simitler, özellikle sıcak çay eşliğinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday. Peki, evde çıtır çıtır tereyağlı simit nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...

Evde pastane lezzeti arayanlara: Tereyağlı simit tarifi

TEREYAĞLI SİMİT TARİFİ

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı süt
  • 150 gram yumuşak tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket instant maya
  • 4 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1/2 çay bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı susam

TEREYAĞLI SİMİT YAPILIŞI

Un ve instant mayayı geniş bir yoğurma kabına alın. 

Ortasını açarak süt, yoğurt, şeker, tuz ve yumuşak tereyağını ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurarak yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.

Hamuru tezgaha alıp rulo haline getirin ve 24 eşit bezeye ayırın.

Bezeleri yuvarlayıp uzun fitiller hazırlayın. 

İki fitili birbirine dolayarak simit şeklini verin.

Dış kaplaması için şekeri suyla birlikte kaynatıp hafifçe karamelize edin. 

Karamel kullanmak istemiyorsanız pekmez ve su karışımı da tercih edebilirsiniz.

Hazırladığınız simitleri karamelize şekerli karışıma batırıp susama bulayın.

Yağlanmış fırın tepsisine dizdiğiniz simitleri önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pastane #hamur işi #kahvaltılık tarifler #Tereyağlı simit

İlgili Haberler

Çıtır çıtır, içi bol harçlı: Ispanaklı Selanik böreği tarifi
Çıtır çıtır, içi bol harçlı: Ispanaklı Selanik böreği tarifi Balkan mutfağının sevilen lezzetlerinden ıspanaklı Selanik böreği, incecik hamuru, bol ıspanaklı iç harcı ve peynirli lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi oluyor. Evde kolayca hazırlanabilen, dışı çıtır içi yumuşacık bu nefis börek için işte tam ölçülü tarif ve püf noktaları...
Şerbetini tam çekiyor, ağızda dağılıyor! İşte Kemalpaşa tatlısı tarifi
Şerbetini tam çekiyor, ağızda dağılıyor! İşte Kemalpaşa tatlısı tarifi Yumuşacık dokusu ve mis gibi şerbetiyle damaklarda iz bırakan Kemalpaşa tatlısı, özellikle kaymakla servis edildiğinde nefis bir lezzete dönüşüyor. Az malzemeyle kolayca hazırlanan bu klasik tatlıyı evde yapmak isteyenler için işte tam ölçülü Kemalpaşa tatlısı tarifi ve püf noktaları...
Samsun’dan sofralara gelen lezzet: Çakallı menemen tarifi
Samsun’dan sofralara gelen lezzet: Çakallı menemen tarifi Samsun’un Çakallı bölgesiyle özdeşleşen meşhur menemen, bol tereyağı, olgun domates ve eriyen peynirle hazırlanan kendine özgü lezzetiyle kahvaltı sofralarını şenlendiriyor. Klasik menemen tarifinden farklı bir tat arayanlar için işte tam kıvamında Çakallı menemen tarifi ve püf noktaları...