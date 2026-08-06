Evde pastane lezzeti arayanlara: Tereyağlı simit tarifi

Tereyağlı simit tarifi, klasik simit lezzetini tereyağının nefis aromasıyla buluşturuyor. Mayalı hamurun şekillendirilip susama bulanmasının ardından fırında nar gibi kızarmasıyla hazırlanan bu simitler, özellikle sıcak çay eşliğinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday. Peki, evde çıtır çıtır tereyağlı simit nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım tarifi...

TEREYAĞLI SİMİT TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı süt

150 gram yumuşak tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı yoğurt

1 paket instant maya

4 su bardağı un

Üzeri için:

1/2 çay bardağı şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı susam

TEREYAĞLI SİMİT YAPILIŞI

Un ve instant mayayı geniş bir yoğurma kabına alın.

Ortasını açarak süt, yoğurt, şeker, tuz ve yumuşak tereyağını ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurarak yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.

Hamuru tezgaha alıp rulo haline getirin ve 24 eşit bezeye ayırın.

Bezeleri yuvarlayıp uzun fitiller hazırlayın.

İki fitili birbirine dolayarak simit şeklini verin.

Dış kaplaması için şekeri suyla birlikte kaynatıp hafifçe karamelize edin.

Karamel kullanmak istemiyorsanız pekmez ve su karışımı da tercih edebilirsiniz.

Hazırladığınız simitleri karamelize şekerli karışıma batırıp susama bulayın.

Yağlanmış fırın tepsisine dizdiğiniz simitleri önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!