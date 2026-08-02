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Evde pizza yapmak isteyenlere: Tam kıvamında margarita tarifi

Evde pizza yapmak isteyenlere: Tam kıvamında margarita tarifi

2.08.2026 17:22:00
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Haber Merkezi
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Evde pizza yapmak isteyenlere: Tam kıvamında margarita tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan pizza margarita, az malzemeyle hazırlanan lezzetiyle öne çıkıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif sayesinde dışarıdan sipariş vermeden taş fırın lezzetine yakın bir pizza hazırlayabilirsiniz.
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Ev yapımı pizza denildiğinde ilk akla gelen tariflerden biri olan pizza margarita; ince hamuru, domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğenin mükemmel uyumuyla damakları şenlendiriyor. Doğru hamur ve kaliteli malzemelerle hazırlanan pizza, hem akşam yemeklerinde hem de misafir sofralarında pratik bir alternatif sunuyor.

EVDE PİZZA MARGARİTA İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya (10 gram)
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için

  • 2 yemek kaşığı domates püresi veya rendelenmiş domates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Tuz ve karabiber

Üzeri için

  • 200 gram mozzarella peyniri
  • Birkaç yaprak taze fesleğen
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

PİZZA MARGARİTA NASIL YAPILIR?

Ilık suyun içerisine maya ve şekeri ekleyip 5-10 dakika bekletin.

Unu geniş bir kaba alın. Tuzu ekledikten sonra mayalı karışımı ve zeytinyağını ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Bu sırada domates püresi, sarımsak, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak sosu hazırlayın.

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahta ince şekilde açın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Hazırladığınız domates sosunu hamurun üzerine ince bir tabaka halinde yayın.

Dilimlenmiş mozzarella peynirlerini sosun üzerine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 230 derece fırında 10-15 dakika, kenarları kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan pizzanın üzerine taze fesleğen yapraklarını ekleyin ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.

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