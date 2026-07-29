Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evde tam kıvamında, kat kat lezzet: Kayseri yağlaması tarifi

Evde tam kıvamında, kat kat lezzet: Kayseri yağlaması tarifi

29.07.2026 18:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Evde tam kıvamında, kat kat lezzet: Kayseri yağlaması tarifi

Kayseri mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Kayseri yağlaması, ince açılan hamurların kıymalı harçla kat kat dizilmesiyle hazırlanıyor. Yumuşacık hamuru, bol kıymalı iç harcı ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilen bu geleneksel lezzeti evde pratik şekilde yapabilirsiniz.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Anadolu mutfağının en özel tariflerinden biri olan Kayseri yağlaması, özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. "Şebit" adı verilen ince hamurların tek tek pişirilmesi ve kıymalı harçla kat kat hazırlanması sayesinde hem doyurucu hem de oldukça lezzetli bir ana yemek ortaya çıkıyor. İşte tam ölçülü Kayseri yağlaması tarifi...

KAYSERİ YAĞLAMASI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

  • 5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya (10 gram)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2 su bardağı ılık su

Kıymalı harç için

  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates (veya 2 yemek kaşığı domates püresi)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz

Servis için

  • 2 su bardağı süzme veya normal yoğurt
  • 2-3 diş sarımsak

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlayın

Unu geniş bir kaba alın. Maya, tuz ve şekeri ekleyin. Ilık suyu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örterek yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın.

Kıymalı harcı pişirin

Tavaya sıvı yağı alın. Küçük doğranmış soğanları kavurun. Ardından kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Doğranmış biberleri ilave edin. Salça ve rendelenmiş domatesleri ekledikten sonra baharatları katın. Sıcak suyu ilave ederek harcı 10-15 dakika kısık ateşte pişirin.

Şebitleri pişirin

Mayalanan hamuru 10-12 eşit bezeye ayırın. Her bezeyi servis tabağı büyüklüğünde ince olacak şekilde açın. Yağsız tavada iki tarafını da hafif kızaracak şekilde pişirin.

Kat kat hazırlayın

İlk hamuru servis tabağına alın. Üzerine kıymalı harçtan ince bir tabaka yayın. Aynı işlemi tüm hamurlar bitene kadar tekrarlayın. En üst kata da kıymalı harç ekleyin.

Servis edin

Hazırladığınız Kayseri yağlamasını pizza gibi dilimleyin. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde sıcak olarak servis edin.

İlgili Konular: #kayseri yağlaması #kayseri yağlaması malzemeleri #yağlama

İlgili Haberler

Tatlı krizlerine 2 malzemeli enfes çözüm: Kayısı uyutması tarifi
Tatlı krizlerine 2 malzemeli enfes çözüm: Kayısı uyutması tarifi Sadece kuru kayısı ve sütle hazırlanan kayısı uyutması, rafine şeker eklemeden doğal tatlılığıyla sofralara gelen hafif ve pratik bir lezzettir.
Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi
Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi Yumuşacık mayalı hamurun tereyağıyla buluştuğu yağlı çörek, fırından çıktığında tel tel ayrılan dokusu ve nefis kokusuyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor.
Yumuşacık dokusu ve limon aromasıyla: Fransız usulü yoğurtlu kek tarifi
Yumuşacık dokusu ve limon aromasıyla: Fransız usulü yoğurtlu kek tarifi Yoğurdun yumuşak dokusu ve limon kabuğunun ferah aromasıyla hazırlanan Fransız usulü yoğurtlu kek, sade ve zarif lezzetiyle çay ve kahve saatlerine eşlik ediyor.