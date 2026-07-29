Evde tam kıvamında, kat kat lezzet: Kayseri yağlaması tarifi

Anadolu mutfağının en özel tariflerinden biri olan Kayseri yağlaması, özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor. "Şebit" adı verilen ince hamurların tek tek pişirilmesi ve kıymalı harçla kat kat hazırlanması sayesinde hem doyurucu hem de oldukça lezzetli bir ana yemek ortaya çıkıyor. İşte tam ölçülü Kayseri yağlaması tarifi...

KAYSERİ YAĞLAMASI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

5 su bardağı un

1 paket instant maya (10 gram)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık su

Kıymalı harç için

400 gram orta yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates (veya 2 yemek kaşığı domates püresi)

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Servis için

2 su bardağı süzme veya normal yoğurt

2-3 diş sarımsak

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlayın

Unu geniş bir kaba alın. Maya, tuz ve şekeri ekleyin. Ilık suyu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örterek yaklaşık 45-60 dakika mayalanmaya bırakın.

Kıymalı harcı pişirin

Tavaya sıvı yağı alın. Küçük doğranmış soğanları kavurun. Ardından kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Doğranmış biberleri ilave edin. Salça ve rendelenmiş domatesleri ekledikten sonra baharatları katın. Sıcak suyu ilave ederek harcı 10-15 dakika kısık ateşte pişirin.

Şebitleri pişirin

Mayalanan hamuru 10-12 eşit bezeye ayırın. Her bezeyi servis tabağı büyüklüğünde ince olacak şekilde açın. Yağsız tavada iki tarafını da hafif kızaracak şekilde pişirin.

Kat kat hazırlayın

İlk hamuru servis tabağına alın. Üzerine kıymalı harçtan ince bir tabaka yayın. Aynı işlemi tüm hamurlar bitene kadar tekrarlayın. En üst kata da kıymalı harç ekleyin.

Servis edin

Hazırladığınız Kayseri yağlamasını pizza gibi dilimleyin. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde sıcak olarak servis edin.