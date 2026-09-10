Farklı bir patlıcan tarifi arayanlara: Patlıcan tempura

Patlıcanı farklı bir tarifle sofralarına taşımak isteyenler, çıtır dokusuyla öne çıkan patlıcan tempura tarifini araştırıyor. Japon mutfağının sevilen pişirme tekniklerinden tempura, sebzelerin hafif bir hamura bulanarak kızartılmasıyla hazırlanıyor. Patlıcanla birleştiğinde ise dışı çıtır, içi yumuşak ve lezzetli bir tarif ortaya çıkıyor. Peki, patlıcan tempura nasıl yapılır? İşte pratik patlıcan tempura tarifi ve püf noktaları.

PATLICAN TEMPURA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet patlıcan

1 su bardağı un

1 su bardağı soğuk su

1 adet yumurta

Bir tutam tuz

Kızartmak için sıvı yağ

PATLICAN TEMPURA NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları yıkayıp kurulayın. Ardından kabuklarını isteğe bağlı olarak soyup uzun ve ince dilimler halinde kesin. Patlıcanların fazla suyunu almak için üzerine bir miktar tuz serpip kısa süre bekletebilirsiniz.

Tempura harcını hazırlamak için yumurtayı bir kaba kırın. Üzerine çok soğuk suyu ekleyip karıştırın. Ardından unu ve tuzu ilave edin. Harcı fazla çırpmamaya dikkat edin. Tempura hamurunun hafif pütürlü kalması, kızartma sırasında daha çıtır bir sonuç elde edilmesine yardımcı olur.

Patlıcan dilimlerini hazırladığınız harca batırın. Fazla hamurun süzülmesini bekledikten sonra kızgın yağa bırakın. Patlıcanların her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın.

Kızaran patlıcanları kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.