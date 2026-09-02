Farklı bir tuzlu atıştırmalık arayanlara: Kabak muffin tarifi

Muffin denince akla genellikle tatlı tarifler gelse de bu kez kalıplar kabak, dereotu ve lor peyniriyle doluyor. Rendelenip fazla suyu alınan kabakların eklendiği tuzlu muffin harcı, fırında kabarıp yumuşacık bir doku kazanıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan kabaklı muffin, özellikle kahvaltıda ve çay saatlerinde farklı bir lezzet arayanlar için güzel bir alternatif oluyor. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz kabaklı muffin tarifi ve malzemeleri...
KABAK MUFFİN TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- Yarım su bardağı süt
- 2 adet orta boy kabak
- Çeyrek demet dereotu
- 4 yemek kaşığı lor peyniri
- 2,5 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 paket kabartma tozu
KABAK MUFFİN YAPILIŞI
Kabakları rendeleyin ve temiz bir bezin içerisine alın.
Fazla suyunu iyice sıkarak çıkarın.
Yumurtaları geniş bir karıştırma kabına alın ve hafifçe çırpın.
Eritilmiş tereyağı ile sütü ekleyip karıştırın.
Suyunu sıktığınız rendelenmiş kabakları karışıma ilave edin.
Un ve kabartma tozunu kontrollü şekilde ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.
Harcın kıvamına göre un miktarını ayarlayın.
İnce kıyılmış dereotunu ve lor peynirini ekleyin.
Tuz ve karabiberi de ilave ederek tüm malzemeleri homojen şekilde karıştırın.
Muffin kalıplarını yağlayıp unlayın.
Hazırladığınız harcı kalıplara, üst kısımda biraz boşluk kalacak şekilde paylaştırın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Üzeri güzelce kızarıp içi tamamen piştiğinde fırından çıkarın.
Oda sıcaklığında kısa süre dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!