Farklı bir tuzlu atıştırmalık arayanlara: Kabak muffin tarifi

Muffin denince akla genellikle tatlı tarifler gelse de bu kez kalıplar kabak, dereotu ve lor peyniriyle doluyor. Rendelenip fazla suyu alınan kabakların eklendiği tuzlu muffin harcı, fırında kabarıp yumuşacık bir doku kazanıyor. Hazırlaması oldukça kolay olan kabaklı muffin, özellikle kahvaltıda ve çay saatlerinde farklı bir lezzet arayanlar için güzel bir alternatif oluyor. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz kabaklı muffin tarifi ve malzemeleri...