Farklı meze arayanlara: Romanya'nın geleneksel mezesi Zacuscă nasıl yapılır?

Balkan ve Doğu Avrupa mutfağının vazgeçilmez tarifleri arasında yer alan Zacuscă, özellikle sonbahar aylarında bol miktarda hazırlanarak kavanozlarda saklanır. Yoğun aroması, yumuşak kıvamı ve közlenmiş sebzelerin eşsiz lezzetiyle öne çıkan bu geleneksel tarif, hem sağlıklı hem de pratik bir alternatiftir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz Zacuscă tarifiyle sofralarınıza Romanya mutfağının en sevilen tatlarından birini taşıyabilirsiniz.

ZACUSCĂ İÇİN MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

6 adet kırmızı kapya biber

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet havuç

3 adet rendelenmiş domates (veya 300 ml domates püresi)

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

İsteğe bağlı 1 adet defne yaprağı

ZACUSCĂ NASIL YAPILIR?

Sebzeleri közleyin

Patlıcan ve kırmızı biberleri fırında, ocakta ya da mangalda kabukları iyice yanana kadar közleyin. Közlenen sebzeleri kapalı bir kaba alıp birkaç dakika dinlendirin. Ardından kabuklarını soyun ve fazla suyunu süzdürün.

Sebzeleri hazırlayın

Közlenmiş patlıcan ve biberleri bıçakla ince ince doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın, havucu rendeleyin.

Harcı pişirin

Geniş bir tencerede ayçiçek yağını ısıtın. Soğanları pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havucu ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Domates püresi veya rendelenmiş domatesleri ilave edip orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Sebzeleri ekleyin

Doğranmış patlıcan ve biberleri tencereye alın. Ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyin. Dilerseniz defne yaprağını da ilave ederek karışımı kısık ateşte 40-50 dakika ara ara karıştırarak pişirin.

Servis edin

Pişen Zacuscă'yı oda sıcaklığına geldikten sonra servis tabağına alın. Taze ekmek, kraker veya kızarmış ekmek dilimleriyle meze olarak sunabilirsiniz.