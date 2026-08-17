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Farklı meze arayanlara: Tam kıvamında nazuktan tarifi

Farklı meze arayanlara: Tam kıvamında nazuktan tarifi

17.08.2026 17:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Farklı meze arayanlara: Tam kıvamında nazuktan tarifi

Közlenmiş patlıcan ve biberin sarımsaklı süzme yoğurtla buluştuğu nazuktan, sofralara farklı bir lezzet katıyor. Pekmez ve limonun eşlik ettiği bu yöresel meze, özellikle meze sofralarının sevilen tatlarından biri oluyor.
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Patlıcanın közlenerek hazırlanan en özel hallerinden biri olan nazuktan, geleneksel Türk mutfağında yer alan lezzetli mezeler arasında bulunuyor. İsmi ve tarifi farklı kaynaklarda çeşitli biçimlerde yorumlanan nazuktanın temelinde közlenmiş patlıcan, biber ve süzme yoğurt bulunuyor. Sarımsak, limon, zeytinyağı ve pekmezle zenginleştirilen meze, hem hafif hem de yoğun aromalı bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor.

NAZUKTAN MALZEMELERİ

  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet kırmızı kapya biber
  • 350 gram süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı pekmez
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

NAZUKTAN NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcan ve kapya biberleri közleyin. Sebzelerin kabuklarını soyduktan sonra fazla suyunu süzün. Közlenmiş patlıcan ve biberleri bıçakla ince ince doğrayın.

Ayrı bir kapta süzme yoğurdu ve ezilmiş sarımsakları karıştırın. Doğradığınız közlenmiş patlıcan ve biberleri sarımsaklı yoğurda ekleyerek harmanlayın.

Karışıma limon suyu, pekmez, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kimyonu ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra nazuktanı buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin. Dinlenen mezeyi servis tabağına alın ve üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edin.

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