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Fas mutfağının enfes lezzeti: Tajine

Fas mutfağının enfes lezzeti: Tajine

9.09.2026 12:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fas mutfağının enfes lezzeti: Tajine

Ağır ağır pişen lokum gibi kuzu etlerinin; karamelize tarçınlı kurutulmuş erik, kavrulmuş badem, taze zencefil ve safranlı baharat sosuyla toprak konik kapta bütünleştiği Kuzey Afrika’nın efsanevi ziyafet klasiğidir.
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Fas mutfak kültürünün simgesi olan Tagine (Tajine), adını pişirildiği konik kapaklı toprak kaptan alır. Bu yemeği benzersiz kılan; etin uzun süre kısık ateşte kendi buharıyla pişerken lif lif ayrılması, tuzlu-baharatlı sos ile kurutulmuş meyvelerin (erik ve bal) yarattığı muazzam tatlı-tuzlu lezzet dengesidir.

TAJİNE TARİFİ

Malzemeler

  • 750 gram kemikli kuzu incik veya gerdan (iri parçalar halinde)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sade yağ (Ghee)
  • 2 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş veya çok ince kıyılmış)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1 çay kaşığı safran (1 fincan ılık suda bekletilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber
  • 200 gram çekirdeksiz siyah kuru erik
  • 2 yemek kaşığı çiçek balı
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın (erikleri karamelize etmek için)
  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı kabuksuz kavrulmuş bütün badem
  • 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
  • Taze kişniş yaprakları

Yapılışı

  1. Derin bir kasede zencefil rendesi, tarçın, zerdeçal, safranlı su, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Kuzu etlerini bu baharatlı harca bulayıp en az 30 dakika dinlendirin.
  2. Toprak tagine kabında veya döküm tencerede yağı ısıtın. Marine edilmiş kuzu etlerini ekleyip her iki yüzünü de altın sarısı renk alana kadar 5-6 dakika mühürleyin.
  3. Rendelenmiş soğanları ve kalan marinasyon sosunu tencereye ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp en kısık ateşte etler kemiğinden ayrılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 1.5 - 2 saat ağır ağır pişirin.
  4. Ayrı bir küçük sos tavasına kuru erikleri, 1 su bardağı ılık suyu, balı ve 1 tatlı kaşığı tarçını alın. Kısık ateşte erikler yumuşayıp şerbet koyulaşana kadar 10-12 dakika tıkırdatın.
  5. Pişen yumuşacık etlerin üzerine karamelize erikleri şerbetiyle birlikte dökün. Kapağını kapatıp 10 dakika daha tüm lezzetlerin kaynaşmasını sağlayın.
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