Fas mutfağının enfes lezzeti: Tajine

Fas mutfak kültürünün simgesi olan Tagine (Tajine), adını pişirildiği konik kapaklı toprak kaptan alır. Bu yemeği benzersiz kılan; etin uzun süre kısık ateşte kendi buharıyla pişerken lif lif ayrılması, tuzlu-baharatlı sos ile kurutulmuş meyvelerin (erik ve bal) yarattığı muazzam tatlı-tuzlu lezzet dengesidir.
TAJİNE TARİFİ
Malzemeler
- 750 gram kemikli kuzu incik veya gerdan (iri parçalar halinde)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sade yağ (Ghee)
- 2 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş veya çok ince kıyılmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1 çay kaşığı safran (1 fincan ılık suda bekletilmiş)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber
- 200 gram çekirdeksiz siyah kuru erik
- 2 yemek kaşığı çiçek balı
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın (erikleri karamelize etmek için)
- 1 su bardağı ılık su
- Yarım su bardağı kabuksuz kavrulmuş bütün badem
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- Taze kişniş yaprakları
Yapılışı
- Derin bir kasede zencefil rendesi, tarçın, zerdeçal, safranlı su, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Kuzu etlerini bu baharatlı harca bulayıp en az 30 dakika dinlendirin.
- Toprak tagine kabında veya döküm tencerede yağı ısıtın. Marine edilmiş kuzu etlerini ekleyip her iki yüzünü de altın sarısı renk alana kadar 5-6 dakika mühürleyin.
- Rendelenmiş soğanları ve kalan marinasyon sosunu tencereye ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp en kısık ateşte etler kemiğinden ayrılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 1.5 - 2 saat ağır ağır pişirin.
- Ayrı bir küçük sos tavasına kuru erikleri, 1 su bardağı ılık suyu, balı ve 1 tatlı kaşığı tarçını alın. Kısık ateşte erikler yumuşayıp şerbet koyulaşana kadar 10-12 dakika tıkırdatın.
- Pişen yumuşacık etlerin üzerine karamelize erikleri şerbetiyle birlikte dökün. Kapağını kapatıp 10 dakika daha tüm lezzetlerin kaynaşmasını sağlayın.