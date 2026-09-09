Fas mutfağının enfes lezzeti: Tajine

Fas mutfak kültürünün simgesi olan Tagine (Tajine), adını pişirildiği konik kapaklı toprak kaptan alır. Bu yemeği benzersiz kılan; etin uzun süre kısık ateşte kendi buharıyla pişerken lif lif ayrılması, tuzlu-baharatlı sos ile kurutulmuş meyvelerin (erik ve bal) yarattığı muazzam tatlı-tuzlu lezzet dengesidir.

TAJİNE TARİFİ

Malzemeler

750 gram kemikli kuzu incik veya gerdan (iri parçalar halinde)

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sade yağ (Ghee)

2 adet orta boy kuru soğan (rendelenmiş veya çok ince kıyılmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1 çay kaşığı safran (1 fincan ılık suda bekletilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

200 gram çekirdeksiz siyah kuru erik

2 yemek kaşığı çiçek balı

1 tatlı kaşığı toz tarçın (erikleri karamelize etmek için)

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı kabuksuz kavrulmuş bütün badem

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Taze kişniş yaprakları

Yapılışı