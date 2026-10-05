Fast food zincirlerine meydan okuyan sır: Asla yağ çekmeyen, ekstra çıtır ev yapımı soğan halkası tarifi...

Saatlerce beklese bile o altın sarısı rengini ve "kıtır kıtır" formunu kaybetmeyen kusursuz soğan halkası tarifinin şef sırları...

MALZEMELER

2 adet büyük boy beyaz veya tatlı soğan (Acı ve sulu olan mor soğanlar bu tarif için uygun değildir)

3 yemek kaşığı çok amaçlı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı çok amaçlı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası (Çıtırlığın ana omurgası)

1 şişe (200 ml) buz gibi soğutulmuş sade maden suyu

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (Paprika - renk için)

1'er çay kaşığı sarımsak tozu, soğan tozu, tuz ve karabiber

2 su bardağı Panko (Japon ekmek kırıntısı) veya iri çekilmiş galeta unu

Yüksek dumanlanma noktasına sahip sıvı yağ (Ayçiçek veya pamuk yağı)

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Soğanların kabuklarını soyun ve yarım santimden biraz daha kalın (yaklaşık 1 cm) olacak şekilde halka halka dilimleyin. Halkaları birbirinden ayırın. En Kritik Şef Sırrı: Ayırdığınız her bir soğan halkasının iç kısmında şeffaf, incecik bir zar bulunur. Bu zarı tırnağınızla veya bir bıçak ucuyla sıyırıp mutlaka çıkarın. Eğer bu zarı üzerinde bırakırsanız, ısırıldığında soğan zırhı yırtarak bütün halde ağzınıza gelir.

Geniş bir buzdolabı poşetinin içine 3 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişastayı alın. Soyulmuş soğan halkalarını bu poşetin içine atın, ağzını kapatıp şiddetle sallayın. Halkaların her yerinin bembeyaz ve pürüzlü bir un tabakasıyla kaplanmasını sağlayın. (Bu işlem, sıvı harcın pürüzsüz soğan yüzeyinden kayıp düşmesini engeller).

Derin bir kasede 1 su bardağı un, nişasta, sarımsak tozu, soğan tozu, paprika, tuz ve karabiberi harmanlayın. Üzerine buzdolabından yeni çıkmış ekstra soğuk maden suyunu dökün ve tel çırpıcıyla hızla karıştırın. Tıpkı krep hamuru veya yoğun bir boza kıvamında olmalıdır.

Unlanmış soğan halkalarını tek tek bu soğuk sıvı harca daldırın. Fazla harcın akması için kasede birkaç saniye havada tutup süzdürün, ardından derhal içi Panko (veya galeta unu) dolu geniş kaba alın. Kuru ellerinizle pankoyu soğanın her yerine cömertçe bastırarak yapıştırın. Tüm halkaları bu şekilde zırhlayıp bir tabağa dizin ve yağ ısınana dek buzdolabında (10 dakika) soğumaya bırakın.

Derin bir tavaya (veya tencereye) sıvı yağı alın ve mutlaka 180°C'ye (kızgın seviyeye) getirin. Soğuk yağa atılan soğan saniyeler içinde yağı çeker. Soğuk soğanları kızgın yağa bıraktığınız an, dış harçtaki soğuk-sıcak çatışması (termal şok) sayesinde hamur yağı reddedip anında cam gibi bir kabuk bağlayacaktır.

Halkaları altın sarısı renk alana dek (yaklaşık 2-3 dakika) arkalı önlü kızartın. Yağdan aldığınız halkaları havlu kağıt serili düz bir tabağa koymayın! Sıcaklık, alt kısımda buhara dönüşüp çıtırlığı anında yumuşatır. Halkaları mutlaka bir tel ızgaranın (soğutma teli) üzerine alın, fazla yağı süzülüp ilk sıcağını atana dek (2 dakika) bekletip sıcak servis yapın.