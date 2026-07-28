Ferah aromasıyla mest eden lezzet: Yaban mersinli limonlu ıslak kek tarifi

Yaban mersinli limonlu ıslak kek, limonun ferah aromasıyla yaban mersininin hafif ekşi ve tatlı lezzetini bir araya getiriyor. Yumuşacık dokusu ve nefis limonlu sosuyla çay ve kahve saatlerine farklı bir tat katıyor. Meyveli kek sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu tarif, kolay hazırlanışıyla da öne çıkıyor. İşte yumuşacık dokusu ve ferah lezzetiyle sofralara renk katacak nefis tarif...
YABAN MERSİNLİ LİMONLU ISLAK KEK TARİFİ
Malzemeler
Kek için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 su bardağı yaban mersini
Limonlu sos için:
- 1 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
- Yaban mersini
- Pudra şekeri
- İsteğe göre rendelenmiş limon kabuğu
YABAN MERSİNLİ LİMONLU ISLAK KEK YAPILIŞI
Öncelikle yumurtaları ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın.
Karışım açık renkli ve köpüklü bir kıvam alana kadar mikser yardımıyla çırpın.
Üzerine sütü ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Rendelenmiş limon kabuğunu ve limon suyunu da ilave edin.
Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini karıştırın.
Kuru malzemeleri sıvı karışıma kontrollü şekilde ekleyerek pürüzsüz bir kek harcı elde edene kadar karıştırın.
Yaban mersinlerini bir miktar unla hafifçe harmanlayıp kek harcına ekleyin.
Spatula yardımıyla meyveleri ezmeden nazikçe karıştırın.
Hazırladığınız kek harcını yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş orta boy bir fırın kabına aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Kekin ortasına kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Kek fırında pişerken limonlu sosu hazırlayın.
Süt, toz şeker, limon suyu ve tereyağını küçük bir tencereye alın.
Şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak ısıtın.
Sosu kaynatmadan ocaktan alın.
Fırından çıkan keki birkaç dakika dinlendirin.
Ardından üzerine kürdan yardımıyla küçük delikler açın ve hazırladığınız limonlu sosu kekin her yerine eşit şekilde gezdirin.
Kekin sosu çekmesi için oda sıcaklığında dinlendirin.
İsteğe göre üzerine pudra şekeri, yaban mersini ve ince rendelenmiş limon kabuğu serpiştirerek servis edin.
Afiyet olsun!