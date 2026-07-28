Ferah aromasıyla mest eden lezzet: Yaban mersinli limonlu ıslak kek tarifi

Yaban mersinli limonlu ıslak kek, limonun ferah aromasıyla yaban mersininin hafif ekşi ve tatlı lezzetini bir araya getiriyor. Yumuşacık dokusu ve nefis limonlu sosuyla çay ve kahve saatlerine farklı bir tat katıyor. Meyveli kek sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu tarif, kolay hazırlanışıyla da öne çıkıyor. İşte yumuşacık dokusu ve ferah lezzetiyle sofralara renk katacak nefis tarif...