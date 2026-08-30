Ferah ve kıvamlı hakiki Haydari tarifi...

Yemek kokuları mutfağı sararken, o nefis lezzeti dengeleyecek ve damakları tazeleyecek ferahlatıcı bir eşlikçi aranıyorsa adres belli. Hem midenizi rahatlatacak hem de lezzeti arşa çıkaracak hakiki bir Haydari tarifi...

MALZEMELER

1,5 su bardağı süzme yoğurt (Mutlaka susuz, tam süzme olmalı)

1 kalın dilim tam yağlı beyaz peynir (Haydari'nin lokanta usulü olmasını sağlayan gizli malzeme)

2 diş sarımsak (İncecik ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: Birkaç damla sızma zeytinyağı ve taze dereotu (isteğe bağlı)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Mezenize o meşhur pütürlü ve tok dokuyu verecek olan beyaz peyniri derin bir kaba alın. Çatalın tersiyle tamamen ezilip macun kıvamına gelene kadar ezin.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Yağ hafifçe köpürdüğünde kuru naneyi ekleyip sadece birkaç saniye (naneyi yakmadan, kokusu çıkana kadar) çevirin ve hemen ocaktan alın. Bu naneli yağın yoğurdu kesmemesi için oda sıcaklığına gelene kadar soğumasını bekleyin.

Ezdiğiniz beyaz peynirin üzerine süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen bütünleşene kadar bir kaşık veya çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.

Hazırladığınız sarımsaklı ve peynirli yoğurt karışımının üzerine, tamamen soğumuş olan tereyağlı naneyi ilave edin. Yağlı sos yoğurdun her yerine eşit dağılana kadar son bir kez nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız Haydari'yi geniş ve yayvan bir meze tabağına alın. Üzerine çatalın ucuyla hafif şekiller verin. Lezzetlerin birbirine tam olarak geçmesi için buzdolabında en az 1-2 saat dinlendirin. Servis etmeden hemen önce üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirerek masaya getirin.