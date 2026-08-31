Fırın derdine son: Tencerede 10 dakikada akışkan fincan suflesi

Kuru Malzemeler: 1 çay bardağı un 1 çay bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı kabartma tozu Sıvı Malzemeler: 1 çay bardağı süt Yarım çay bardağı sıvı yağ Akışkan Kalp İçin: Her bir fincanın ortasına batırmak için 1-2 kare kaliteli bitter (veya sütlü) çikolata Üzeri İçin (İsteğe bağlı): Pudra şekeri

PÜRÜZSÜZ TEMEL İÇİN "TEK KAP, TEL ÇIRPICI" Püf Noktası: Pratikliğin altın kuralı bulaşığı minimumda tutmaktır. Tüm kuru malzemeleri (un, şeker, kakao, kabartma tozu ve vanilya) önce kasede harmanlayıp, ardından sıvıları (süt ve sıvı yağ) ekleyerek topaklanmayı önleyebilirsiniz. Yumurta kullanılmadığı için harcı uzun uzun köpürtmenize gerek kalmaz, sadece pürüzsüz bir doku elde edene kadar karıştırmak yeterlidir.

GİZLİ SÜRPRİZ: "MERKEZDEKİ ÇİKOLATA KALBİ" Püf Noktası: Akışkan bir suflenin en büyük sırrı fırınlama süresi kadar, merkezdeki o ek çikolata desteğidir. Harcı fincanlara paylaştırdıktan sonra tam ortalarına gömeceğiniz kaliteli bir parça bitter (veya sütlü) çikolata, pişme esnasında eriyerek ilk kaşıkta dışarı taşacak o meşhur lav şelalesini garanti altına alır.

TENCERE KURULUMU VE "BUHAR BANYOSU" Püf Noktası: Fincanları birbirine değmeyecek şekilde tencereye dizin. Ekleyeceğiniz sıcak suyun seviyesi kesinlikle fincanların yarısını geçmemelidir; aksi takdirde su kaynadığında fokurdayarak suflenizin içine sıçrayabilir ve formunu bozabilir.

ZAMANLA YARIŞ VE "HAVLU KALKANI" Püf Noktası: İşte en kritik aşama! Ocağın altını açın. Su kaynamaya başladıktan sonra tam 3 dakika kapağı açık şekilde kaynatın (bu kekin kabarmasını başlatır). Ardından kapağın altına bir havlu gerdirerek (buhar damlacıklarının suflenin üzerine düşüp onu hamurlaştırmasını önlemek için) kapağı sımsıkı kapatın. Ocağın altını kısıp tam 6 dakika da kapağı kapalı şekilde pişirin.