Fırın kullanmadan hazırlanıyor: Pratik Eton Mess tarifi...

İngiliz mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Eton Mess, çıtır beze, krema ve taze meyvelerin bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Görünümü kadar lezzetiyle de dikkat çeken bu pratik tatlı, özellikle yaz sofraları için ideal. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Eton Mess tarifi ve püf noktaları...

ETON MESS NEDİR?

Eton Mess, İngiltere'nin geleneksel tatlıları arasında yer alan, adını İngiltere'deki Eton College'dan alan bir tatlıdır. Kırılmış beze parçaları, çırpılmış krema ve genellikle çilek gibi taze meyvelerin karıştırılmasıyla hazırlanır.

Klasik tatlı tariflerinden farklı olarak Eton Mess'te kusursuz bir görünüm aranmaması, tatlının karakteristik özelliklerinden biridir. Malzemelerin gelişigüzel bir şekilde bir araya getirilmesiyle hazırlanan tatlı, bu nedenle hem oldukça pratik hem de şık bir sunuma sahiptir.

ETON MESS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram çilek

200 ml soğuk krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

4-5 adet beze

1 yemek kaşığı toz şeker

İsteğe bağlı olarak birkaç yaprak taze nane

ETON MESS NASIL YAPILIR?

Öncelikle çilekleri yıkayıp saplarını temizleyin. Çilekleri küçük parçalar halinde doğrayın. Birkaç çileği tatlının üzerinde kullanmak için ayırabilirsiniz.

Soğuk kremayı geniş bir kaseye alın. Pudra şekeri ve vanilyayı ekleyerek mikser yardımıyla kıvam alana kadar çırpın. Kremanın fazla çırpılarak tereyağı kıvamına gelmemesine dikkat edin.

Bezeleri elinizle iri parçalar halinde kırın. Çileklerin bir kısmını hafifçe ezerek suyunun çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Servis kaselerine önce krema, ardından çilek ve kırılmış beze parçalarından ekleyin. Malzemeleri kat kat yerleştirebilir veya hafifçe karıştırarak servis edebilirsiniz.

Üzerini çilek parçaları, beze kırıntıları ve isteğe bağlı olarak taze nane yapraklarıyla süsleyin. Eton Mess'i hazırladıktan hemen sonra servis etmek, bezelerin kıtırlığını koruması açısından önemlidir.