Fırın yok hamur yoğurma yok: Kıymalı tava böreği tarifi

Sabah kahvaltısında fırın ısıtmakla uğraşmadan, kısa sürede fırın böreği lezzeti ve çıtırlığı elde etmek isteyenler için tava böreği en ideal çözümdür. Yemeğin alametifarikası; sosuna eklenen maden suyunun yufkaya kazandırdığı o puf puf kabarma ve dışının baklava çıtırlığında kalmasıdır.

KIYMALI TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

250 g orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı karabiber ve pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

3 adet hazır günlük yufka

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı maden suyu (soda)

1/4 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı