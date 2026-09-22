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Fırın yok hamur yoğurma yok: Kıymalı tava böreği tarifi

Fırın yok hamur yoğurma yok: Kıymalı tava böreği tarifi

22.09.2026 10:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fırın yok hamur yoğurma yok: Kıymalı tava böreği tarifi

Baklavalık yufka hafifliğinde çıtırdayan hazır yufkaların; kavrulmuş baharatlı kıyma, karamelize soğan ve maden sulu sosla birleşip tavada nar gibi kızardığı ultra pratik bir kahvaltılık.

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Sabah kahvaltısında fırın ısıtmakla uğraşmadan, kısa sürede fırın böreği lezzeti ve çıtırlığı elde etmek isteyenler için tava böreği en ideal çözümdür. Yemeğin alametifarikası; sosuna eklenen maden suyunun yufkaya kazandırdığı o puf puf kabarma ve dışının baklava çıtırlığında kalmasıdır.

KIYMALI TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

  • 250 g orta yağlı dana kıyma
  • 1 adet büyük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1/2 çay kaşığı karabiber ve pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 adet hazır günlük yufka
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı maden suyu (soda)
  • 1/4 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

  1. Tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın. İnce kıyılmış soğanları ve kıymayı ekleyip kıyma suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 6-7 dakika kavurun. Karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın, ocaktan alıp ılımaya bırakın.
  2. Bir kasede sütü, maden suyunu, sıvı yağı ve yumurtayı tel çırpıcıyla iyice çırpın.
  3. Geniş bir teflon veya döküm tavanın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile cömertçe yağlayın.
  4. İlk yufkayı kenarları tavadan dışarı taşacak şekilde bütün olarak tavaya serin.
  5. İkinci yufkayı parçalayarak sos kasesine batırıp hafifçe ıslatın ve tabandaki yufkanın üzerine büzüştürerek yayın.
  6. Ilıyan kıymalı iç harcın tamamını bu kata eşit şekilde dağıtın.
  7. Üçüncü yufkayı da parçalayıp sosa batırarak kıymanın üzerini kapatın.
  8. Tavadan dışarı taşan ilk yufkanın kenarlarını içe doğru kapatın. Kalan sosu böreğin en üstüne gezdirin.
  9. Tavanın kapağını kapatıp orta-kısık ateşte altı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) pişirin.
  10. Çevirme: Böreğin üst yüzeyine biraz tereyağı sürün. Geniş bir düz tabak veya kapak yardımıyla böreği ters çevirip diğer yüzünü de kapaksız olarak 6-8 dakika kızartın.
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