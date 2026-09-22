Fırın yok hamur yoğurma yok: Kıymalı tava böreği tarifi

Sabah kahvaltısında fırın ısıtmakla uğraşmadan, kısa sürede fırın böreği lezzeti ve çıtırlığı elde etmek isteyenler için tava böreği en ideal çözümdür. Yemeğin alametifarikası; sosuna eklenen maden suyunun yufkaya kazandırdığı o puf puf kabarma ve dışının baklava çıtırlığında kalmasıdır.
KIYMALI TAVA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 250 g orta yağlı dana kıyma
- 1 adet büyük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 çay kaşığı karabiber ve pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 adet hazır günlük yufka
- 1/2 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı maden suyu (soda)
- 1/4 su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı
- Tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın. İnce kıyılmış soğanları ve kıymayı ekleyip kıyma suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 6-7 dakika kavurun. Karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın, ocaktan alıp ılımaya bırakın.
- Bir kasede sütü, maden suyunu, sıvı yağı ve yumurtayı tel çırpıcıyla iyice çırpın.
- Geniş bir teflon veya döküm tavanın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile cömertçe yağlayın.
- İlk yufkayı kenarları tavadan dışarı taşacak şekilde bütün olarak tavaya serin.
- İkinci yufkayı parçalayarak sos kasesine batırıp hafifçe ıslatın ve tabandaki yufkanın üzerine büzüştürerek yayın.
- Ilıyan kıymalı iç harcın tamamını bu kata eşit şekilde dağıtın.
- Üçüncü yufkayı da parçalayıp sosa batırarak kıymanın üzerini kapatın.
- Tavadan dışarı taşan ilk yufkanın kenarlarını içe doğru kapatın. Kalan sosu böreğin en üstüne gezdirin.
- Tavanın kapağını kapatıp orta-kısık ateşte altı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) pişirin.
- Çevirme: Böreğin üst yüzeyine biraz tereyağı sürün. Geniş bir düz tabak veya kapak yardımıyla böreği ters çevirip diğer yüzünü de kapaksız olarak 6-8 dakika kızartın.