Fırın yok, pişirme yok! 10 dakikada şipşak hazırlanan Spoonful tatlısı

Pratik, fırınsız ve bisküvili soğuk tatlı arayanların yeni favorisi Spoonful tatlısı nasıl yapılır? Evdeki basit malzemelerle şipşak hazırlayabileceğiniz orijinal kaşık tatlısı tarifi, yapılış aşamaları ve lezzetini katlayacak püf noktalarıyla karşınızda.

İşte kat kat lezzetiyle baş döndüren, yemesi en keyifli tatlılardan Spoonful tarifi:

Malzemeler

Tabanı İçin:

1,5 paket yulaflı veya kakaolu bisküvi (tercihe göre rondodan geçirilmiş)

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı süt (bisküvileri hafif nemlendirmek için)

Krema Katmanı İçin:

1 paket krema (200 ml, soğuk olmalı)

1 paket krem şanti veya 200 gram labne peyniri

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Çikolata Ganajı (Üzeri) İçin:

100 ml (yarım paket) sıvı krema

100 gram sütlü veya bitter çikolata (doğranmış)

Adım Adım Hazırlanışı

TABANI HAZIRLAYIN

Tereyağı çok sıcak olmamalı

Bisküvileri rondodan geçirip un haline getirin. İçine eritilmiş tereyağını ve sütü ekleyip kum gibi bir kıvam alana kadar karıştırın. Karışımı kullanacağınız cam kaba (veya porsiyonluk kuplara) dökün ve bir bardak altıyla hafifçe bastırarak eşit şekilde yayın.

KREMAYI ÇIRPIN

Krema mutlaka dolaptan yeni çıkmış olmalı

Derin bir kapta soğuk krema, pudra şekeri ve krem şantiyi (veya suyunu süzdüğünüz labneyi) mikserle katılaşıp köpük köpük olana kadar, yaklaşık 3-4 dakika yüksek devirde çırpın.

KATMANLARI BİRLEŞTİRİN

Hazırladığınız yoğun kremayı, kaba yaydığınız bisküvi tabanının üzerine dökün ve bir spatula yardımıyla üzerini dümdüz olacak şekilde pürüzsüzleştirin.

GANAJI HAZIRLAYIN

Ganajı sıcakken dökmeyin, kremayı eritebilir

Yarım paket sıvı kremayı küçük bir sos tavasında ısıtın (asla kaynatmayın). Kenarlarından baloncuklar çıkmaya başladığında ocaktan alın ve içine doğranmış çikolataları ekleyin. Çikolatalar tamamen eriyip parlak bir sos olana kadar karıştırın. İlk sıcağı çıkan ganajı, tatlının en üstüne dökerek eşit şekilde yayın.