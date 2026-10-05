Fırında bambaşka bir lezzete dönüşüyor: Kremalı Brüksel lahanası graten tarifi

Brüksel lahanası, kremalı sos ve kaşar peyniriyle buluştuğunda sofralara farklı bir lezzet taşıyor. Fırında pişirilen kremalı Brüksel lahanası graten, özellikle sebze yemeklerini farklı şekilde değerlendirmek isteyenlerin deneyebileceği pratik tariflerden biri oluyor. Yumuşayan Brüksel lahanalarının üzerindeki kremalı sos ve kızaran peynir, tarife lezzetli bir görünüm kazandırıyor. İşte kremalı Brüksel lahanası graten tarifi ve yapılışı...
KREMALI BRÜKSEL LAHANASI GRATEN TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram Brüksel lahanası
- 200 ml sıvı krema
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya çedar peyniri
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı muskat rendesi
KREMALI BRÜKSEL LAHANASI GRATEN YAPILIŞI
Öncelikle Brüksel lahanalarının sert dış yapraklarını temizleyin ve sap kısımlarını kesin.
Lahanaları yıkayıp ikiye bölün.
Kaynayan tuzlu suda Brüksel lahanalarını yaklaşık 10 dakika haşlayın ve suyunu süzün.
Kremalı sos için tereyağını bir tencerede eritin.
Unu ekleyip 1-2 dakika kavurun.
Süt ve sıvı kremayı yavaşça eklerken sürekli karıştırın.
Tuz, karabiber ve muskat rendesini de ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin.
Haşlanan Brüksel lahanalarını fırın kabına alın.
Hazırladığınız kremalı sosu üzerine eşit şekilde dökün.
En üste rendelenmiş kaşar veya çedar peynirini serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika, üzeri kızarıp peynir tamamen eriyene kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız kremalı Brüksel lahanası grateni kısa süre dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!