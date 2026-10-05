Fırında bambaşka bir lezzete dönüşüyor: Kremalı Brüksel lahanası graten tarifi

Brüksel lahanası, kremalı sos ve kaşar peyniriyle buluştuğunda sofralara farklı bir lezzet taşıyor. Fırında pişirilen kremalı Brüksel lahanası graten, özellikle sebze yemeklerini farklı şekilde değerlendirmek isteyenlerin deneyebileceği pratik tariflerden biri oluyor. Yumuşayan Brüksel lahanalarının üzerindeki kremalı sos ve kızaran peynir, tarife lezzetli bir görünüm kazandırıyor. İşte kremalı Brüksel lahanası graten tarifi ve yapılışı...