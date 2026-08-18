Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fırında çıtır çıtır: Hazır yufkadan pratik sosyete mantısı tarifi...

Fırında çıtır çıtır: Hazır yufkadan pratik sosyete mantısı tarifi...

18.08.2026 17:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fırında çıtır çıtır: Hazır yufkadan pratik sosyete mantısı tarifi...

Hem fırında piştiği için hamurlaşma riski olmayan hem de sunumuyla oldukça şık duran bu pratik mantı, klasik tencere yemeklerine harika bir alternatif oluşturuyor. İşte enfes pratik sosyete mantısı tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yorgun argın eve dönüp klasik mantı hamuru açmaya mecali kalmayanların hayatını kurtaracak bir lezzet şöleni! Geleneksel Türk mutfağının baş tacı mantının lezzetini birebir yakalayan ama yapımı sadece 15 dakika süren Sosyete Mantısı, çıtır yufkası ve bol sarımsaklı yoğurduyla sofraların en çok rağbet gören yıldızı...

MALZEMELER

Mantı İçin:

3 adet taze günlük yufka

300 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu hafifçe sıkılmış)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Yufkaları Islatmak İçin:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Üzeri İçin:

1,5 su bardağı süzme yoğurt (2-3 diş ezilmiş sarımsakla çırpılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve kuru nane

ADIM ADIM YAPILIŞI

Çiğ kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu ve baharatları ekleyip tüm malzemeler birbirine geçene kadar elinizle hafifçe yoğurun. (Harcın yufkaya çiğden konması, fırında kendi suyuyla pişerek hamura derin bir lezzet vermesini sağlar).

Küçük bir kapta sıvı yağ ve suyu karıştırın. İlk yufkayı tezgaha serin, üzerine bu yağlı su karışımından fırçayla her yerine gelecek şekilde sürün. Yufkayı bıçakla 4 eşit üçgen parçaya (sigara böreği keser gibi) bölün.

Kestiğiniz üçgen parçanın geniş (alt) kısmına hazırladığınız çiğ kıymalı harçtan uzunlamasına ince bir şerit halinde yayın. Yufkayı rulo şeklinde sarıp, ardından kendi etrafında döndürerek klasik gül böreği şekli verin. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız gül mantıları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan yağlı su karışımından hafifçe fırçayla sürün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında üzerleri nar gibi kızarana ve çıtır çıtır olana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan çıtır mantıları servis tabağına alın. İlk sıcağı geçtikten sonra (hamurun yoğurdu kesmemesi için yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra) üzerlerine bolca sarımsaklı yoğurt gezdirin. Küçük bir tavada kızdırdığınız tereyağlı, toz biberli ve naneli sosu yoğurdun üzerine dökerek sıcak sıcak sunum yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #sosyete mantısı

İlgili Haberler

Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi
Saray lezzetine farklı dokunuş: Köfteli hünkar beğendi tarifi Közlenmiş patlıcanın yumuşak dokusu, salçalı köfteler ve eriyen kaşarla buluşunca ortaya sofraların favorisi olmaya aday bir lezzet çıkıyor.
Ağızda dağılan nefis lezzet: Damla sakızlı kurabiye tarifi
Ağızda dağılan nefis lezzet: Damla sakızlı kurabiye tarifi Damla sakızının kendine özgü aromasıyla hazırlanan damla sakızlı kurabiye, çay ve kahve saatlerine eşlik edecek nefis bir lezzet. Ağızda dağılan dokusu ve hoş kokusuyla dikkat çeken bu kurabiyeyi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
Japon mutfağının meşhur tatlısı: Yumuşacık dorayaki tarifi
Japon mutfağının meşhur tatlısı: Yumuşacık dorayaki tarifi Japon mutfağının sevilen tatlılarından dorayaki, yumuşacık pankekleri ve tatlı iç harcıyla farklı bir lezzet arayanların favorisi oluyor. Evde birkaç malzemeyle kolayca hazırlanabilen dorayaki, çay ve kahve yanında servis edilebiliyor.