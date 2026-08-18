Fırında çıtır çıtır: Hazır yufkadan pratik sosyete mantısı tarifi...

Yorgun argın eve dönüp klasik mantı hamuru açmaya mecali kalmayanların hayatını kurtaracak bir lezzet şöleni! Geleneksel Türk mutfağının baş tacı mantının lezzetini birebir yakalayan ama yapımı sadece 15 dakika süren Sosyete Mantısı, çıtır yufkası ve bol sarımsaklı yoğurduyla sofraların en çok rağbet gören yıldızı...

MALZEMELER

Mantı İçin:

3 adet taze günlük yufka

300 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu hafifçe sıkılmış)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Yufkaları Islatmak İçin:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Üzeri İçin:

1,5 su bardağı süzme yoğurt (2-3 diş ezilmiş sarımsakla çırpılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve kuru nane

ADIM ADIM YAPILIŞI

Çiğ kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu ve baharatları ekleyip tüm malzemeler birbirine geçene kadar elinizle hafifçe yoğurun. (Harcın yufkaya çiğden konması, fırında kendi suyuyla pişerek hamura derin bir lezzet vermesini sağlar).

Küçük bir kapta sıvı yağ ve suyu karıştırın. İlk yufkayı tezgaha serin, üzerine bu yağlı su karışımından fırçayla her yerine gelecek şekilde sürün. Yufkayı bıçakla 4 eşit üçgen parçaya (sigara böreği keser gibi) bölün.

Kestiğiniz üçgen parçanın geniş (alt) kısmına hazırladığınız çiğ kıymalı harçtan uzunlamasına ince bir şerit halinde yayın. Yufkayı rulo şeklinde sarıp, ardından kendi etrafında döndürerek klasik gül böreği şekli verin. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız gül mantıları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan yağlı su karışımından hafifçe fırçayla sürün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında üzerleri nar gibi kızarana ve çıtır çıtır olana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan çıtır mantıları servis tabağına alın. İlk sıcağı geçtikten sonra (hamurun yoğurdu kesmemesi için yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra) üzerlerine bolca sarımsaklı yoğurt gezdirin. Küçük bir tavada kızdırdığınız tereyağlı, toz biberli ve naneli sosu yoğurdun üzerine dökerek sıcak sıcak sunum yapın.