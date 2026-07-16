Fırında lokum gibi pişen enfes lezzet: Patlıcan kebabı tarifi

Patlıcan kebabı, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa mutfağında önemli bir yere sahip olan geleneksel bir kebap çeşididir. Dilimlenmiş patlıcanlarla köfte harcının dönüşümlü olarak dizilmesiyle hazırlanan bu yemek, fırında pişirilerek hem pratik hem de lezzetli bir ana öğün sunar. Yanında pilav, lavaş ve yoğurtla servis edildiğinde doyurucu bir menü oluşturur.

PATLICAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Köfte harcı için

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

İnce kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)

Diğer malzemeler

3 adet orta boy patlıcan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yaklaşık 2 santimetre kalınlığında halka halka doğrayın. Acılığını almak için tuzlu suda 20 dakika bekletin, ardından durulayıp kurulayın.

Kıyma, rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, baharatlar ve tuzu geniş bir kapta iyice yoğurun. Harçtan patlıcan dilimleriyle aynı büyüklükte köfteler hazırlayın.

Fırın kabına bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde dönüşümlü olarak dizin. Aralarına domates ve yeşil biber dilimleri yerleştirin.

Bir kasede salça, sıcak su ve zeytinyağını karıştırarak sosu hazırlayın. Hazırladığınız sosu kebabın üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Patlıcanlar yumuşayıp köfteler tamamen piştiğinde sıcak olarak servis edin.