Fırından çıkan mis gibi lezzet: Patlıcan güveç tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan patlıcan güveç, hem pratik hazırlanışı hem de damakta bıraktığı eşsiz tatla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sebzelerin ve etin uyumunu bir araya getiren bu tarif, özellikle fırında ağır ağır piştiğinde tam kıvamında bir lezzete dönüşüyor. İşte lokum gibi pişen patlıcan güveç tarifi…

PATLICAN GÜVEÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet patlıcan

300 gram kuşbaşı dana eti

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanları alacalı şekilde soyup küp küp doğrayın. Acısının çıkması için tuzlu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra sudan çıkarıp kurulayın.

Tavada kuşbaşı eti suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından sıvı yağ ve doğranmış soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. Biberleri ve sarımsağı da ekledikten sonra salçayı ilave edin.

Kabukları soyulmuş domatesleri küp küp doğrayarak karışıma ekleyin. Son olarak patlıcanları baharatlarla birlikte tencereye alın ve birkaç dakika karıştırın.

Hazırlanan karışımı güveç kabına aktarın. Üzerine sıcak suyu ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.