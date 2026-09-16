Fırından çıkan sosyete mantısı tarifi: MasterChef sosyete mantısı nasıl yapılır?

Klasik mantının o eşsiz lezzetine ulaşmak isterken, hamur açmak veya minik minik bohçalar kapatmak için yeterli vaktiniz yoksa; mutfağın en akıllıca hilelerinden biri olan "Sosyete Mantısı" tam size göre. Görünümüyle gül böreğini andıran ama fırından çıktıktan sonra üzerine gezdirilen sıcak kemik suyu sayesinde o gerçek mantı dokusuna kavuşan bu tarif, pratikliği estetikle birleştiriyor. İçi sulu sulu kalan kıyması, fırında çıtırdayan yufkası ve sarımsaklı yoğurtla buluştuğu o anı kusursuzlaştıracak şef sırlarıyla, "yalancı" ama bir o kadar da iddialı bu lezzeti ocağınıza taşıyoruz...

MALZEMELER

Temel Yapı: 3 adet taze günlük yufka (Esnekliği için taze olması kritik) ve yufkaları ıslatmak için yarım çay bardağı su-sıvı yağ karışımı.

Sulu İç Harç: 350 gram az yağlı dana kıyma, 1 adet çok ince kıyılmış kuru soğan, yarım çay bardağı su, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber.

Demleme Sırrı: 1,5 - 2 su bardağı sıcak ilikli kemik veya tavuk suyu.

Şölen Sosu: Bol sarımsaklı süzme yoğurt ve 2 yemek kaşığı tereyağında kızdırılmış naneli pul biber.

ADIM ADIM YAPILIŞI VE USTALIK SIRLARI

Soğanları zırhtan geçmiş gibi incecik doğrayın (rendelerseniz acılaşır). Kıyma, soğan, baharatlar ve yarım çay bardağı suyu bir kapta yoğurun. Harcın hafif cıvık olması, yufkanın içinde pişerken kuruyup taş gibi olmasını engeller; etin sulu kalmasını sağlar.

Her bir yufkayı tezgaha serip önce dörde, ardından oluşan üçgenleri de ikiye bölerek toplamda 8 üçgen parça elde edin. Üçgenlerin üzerine su ve sıvı yağ karışımından fırçayla hafifçe sürerek yufkayı nemlendirin.

Üçgen yufkanın geniş kenarına kıymalı harçtan uzunlamasına yayın. Yufkayı çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapın. Ardından ruloyu kendi etrafında dolayarak (gül böreği gibi) sarın ve uç kısmını hafifçe suyla ıslatarak yapıştırın.

Hazırladığınız gül mantıları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırçayla hafifçe yağ sürün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkan çıtır yufkaları, kenarları yüksek bir borcama alın. Üzerlerinden duman tüterken, kaynar haldeki et suyunu kepçeyle yufkaların üzerine gezdirin. Üzerini başka bir tepsiyle kapatıp 10 dakika boyunca yufkaların suyu çekip yumuşamasını bekleyin. İşte yufkayı mantıya çeviren sihir budur!

Et suyunu çekip şişen ve dokusu gerçek mantıya yaklaşan sosyete mantılarını servis tabağına alın. Üzerine oda sıcaklığındaki bol sarımsaklı yoğurdu ve cızırdayan tereyağlı sosu dökerek dumanı tüterken masaya getirin.