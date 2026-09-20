Fırından çıkar çıkmaz bitecek! Evde kolay kruvasan tarifi ve püf noktaları

Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden kruvasan, evde de pratik yöntemlerle hazırlanabiliyor. Kahvaltı sofralarını zenginleştiren, dışı çıtır içi yumuşak kruvasan yapmak isteyenler için kolay tarif ve gerekli malzemeler merak ediliyor.

KOLAY KRUVASAN İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Hamurun arasına sürmek için 100 gram tereyağı

Üzeri için 1 adet yumurta sarısı

KOLAY KRUVASAN NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık süt, toz şeker ve kuru mayayı bir kaba alarak karıştırın. Maya aktifleşmesi için yaklaşık 5-10 dakika bekletin.

Unu geniş bir kaba alın ve üzerine tuzu ekleyin. Ortasını açarak mayalı süt karışımını ilave edin. Tereyağını da ekledikten sonra yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamur mayalandıktan sonra un serpilmiş tezgaha alın ve merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın.

Hamurun üzerine oda sıcaklığındaki tereyağını ince bir tabaka halinde sürün. Hamuru katlayıp tekrar açın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayarak kruvasanın katmanlı yapısını oluşturun.

Hamuru son kez açtıktan sonra üçgen şeklinde kesin. Her üçgen parçayı geniş tarafından başlayarak içe doğru sarın ve kruvasan şeklini verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz kruvasanları yaklaşık 30 dakika daha dinlendirin. Ardından üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kruvasanların üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

KRUVASAN YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Kruvasanın katlarının belirgin olması için tereyağının çok erimiş olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Hamuru hazırlarken kullanılan malzemelerin ölçülerine uymak ve hamuru yeterince dinlendirmek de başarılı bir sonuç için önem taşıyor.

Fırından çıkan kruvasanları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. İsteğe göre sade olarak tüketilebileceği gibi çikolata, reçel veya peynirle de servis edilebilir.