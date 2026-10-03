Fransız mutfağının efsane pastası: Tarte Normande

Elma ağaçları ve süt ürünleriyle ünlü Normandiya bölgesine özgü bu reçete, klasik elmalı turtaların aksine dolgusundaki yoğun badem aroması ve fırınlandığında kremamsı bir kek dokusu alan özel harcıyla öne çıkar.
TARTE NORMANDE TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 su bardağı un (200 g)
- 100 g soğuk tereyağı (küp kesilmiş)
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 adet yumurta sarısı
- 2-3 yemek kaşığı buz gibi soğuk su
- 1 tutam tuz
- 1 su bardağı toz badem / badem unu (100 g)
- 75 g oda sıcaklığında yumuşak tereyağı
- 1/2 su bardağı toz şeker (75 g)
- 2 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1/2 su bardağı sıvı krema (%35 yağlı)
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 yemek kaşığı elma sirkesi/aromatik esans
- 2-3 adet sert ve hafif ekşi elma (Granny Smith veya Amasya elması)
- 1 yemek kaşığı eritişmiş tereyağı
- 2 yemek kaşığı kayısı reçeli (üzerinin parlaklığı için)
- File badem (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Mutfak robotuna unu, soğuk tereyağını, pudra şekerini ve tuzu alın. Karışım ıslak kum kıvamına gelene kadar kısa darbelerle çırpın. Yumurta sarısını ve soğuk suyu ekleyip hamur toparlanana kadar karıştırın. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında en az 30-40 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru hafif unlu tezgahta kelepçeli tart kalıbınızın boyutunda açın. Yağlanmış tart kalıbına yerleştirip kenarlarını düzeltin. Tabanına çatalla delikler açıp kalıbı tekrar 15 dakika buzdolabına kaldırın.
- Derin bir kasede yumuşak tereyağını ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Badem ununu, sıvı kremayı ve vanilyayı ekleyip pürüzsüz, ipeksi bir harç elde edin.
- Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarıp boylamasına 2-3 mm inceliğinde yarım ay şeklinde dilimleyin.
- Hazırladığınız bademli dolgu harcını tart tabanına döküp spatulayla yayın. Dilimlediğiniz elmaları yelpaze şeklinde, birbirinin üzerine hafifçe binecek biçimde dairesel olarak dolgunun üzerine dizin. Üzerlerine fırça ile erimiş tereyağı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayar) kenarları altın sarısı renk alıp bademli iç dolgu kabarıp sabitlenene kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak tartın üzerine süzgeçten geçirilip hafif ısıtılmış kayısı reçelini fırçayla sürün. Üzerine isteğe bağlı kavrulmuş file badem serpiştirin.