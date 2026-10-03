Fransız mutfağının efsane pastası: Tarte Normande

Elma ağaçları ve süt ürünleriyle ünlü Normandiya bölgesine özgü bu reçete, klasik elmalı turtaların aksine dolgusundaki yoğun badem aroması ve fırınlandığında kremamsı bir kek dokusu alan özel harcıyla öne çıkar.

TARTE NORMANDE TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağı un (200 g)

100 g soğuk tereyağı (küp kesilmiş)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2-3 yemek kaşığı buz gibi soğuk su

1 tutam tuz

1 su bardağı toz badem / badem unu (100 g)

75 g oda sıcaklığında yumuşak tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker (75 g)

2 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı sıvı krema (%35 yağlı)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 yemek kaşığı elma sirkesi/aromatik esans

2-3 adet sert ve hafif ekşi elma (Granny Smith veya Amasya elması)

1 yemek kaşığı eritişmiş tereyağı

2 yemek kaşığı kayısı reçeli (üzerinin parlaklığı için)

File badem (isteğe bağlı)

Yapılışı