Fransız mutfağının ipeksi lezzeti: MasterChef krem karamel tarifi

Fransız mutfağının klasik tatlılarından krem karamel, sütlü ve yumuşacık dokusunu yoğun karamel lezzetiyle buluşturuyor. Tabanına yayılan karamelin üzerine hazırlanan sütlü karışım ekleniyor ve fırında su banyosunda pişiriliyor. Buzdolabında dinlendirildikten sonra ters çevrilen krem karamel, üzerindeki karamel sosuyla hem görünümü hem de lezzetiyle öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz krem karamel tarifi ve malzemeleri...
KREM KARAMEL TARİFİ
Malzemeler
Krem karamel için:
- 5 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 6 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1/2 limonun kabuğu
Karameli için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 4-5 yemek kaşığı su
KREM KARAMEL YAPILIŞI
Karameli hazırlamak için toz şekeri geniş bir tavaya alın.
Kenarlarından 4-5 yemek kaşığı su ekleyerek şekeri ıslatın.
Karıştırmadan pişirmeye bırakın.
Şeker renk almaya başladığında karıştırın.
Açık kahverengi bir renk aldığında ocaktan alın.
Tatlı kaselerini derin bir fırın tepsisine yerleştirin.
Hazırladığınız karameli hızlıca kaselerin tabanlarına paylaştırın ve donması için bekletin.
Geniş bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.
Vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Oluşan köpükleri bir kepçe yardımıyla yüzeyden alın.
Sütlü karışımı karamelli kaselere eşit şekilde paylaştırın.
Fırın tepsisine, kaselerin yaklaşık yarısına gelecek kadar kaynamış su ekleyin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız krem karamelleri önce oda sıcaklığında soğutun.
Ardından üzerlerini kapatıp buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
Servis öncesinde tatlının kenarlarını ince bir bıçakla dikkatlice ayırın.
Tabağı kasenin üzerine kapatıp ters çevirin.
Karamel sosunun tatlının üzerine akmasını bekleyin.
Dilerseniz çilek veya frenk üzümüyle süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun!