Fransız mutfağının ipeksi lezzeti: MasterChef krem karamel tarifi

Fransız mutfağının klasik tatlılarından krem karamel, sütlü ve yumuşacık dokusunu yoğun karamel lezzetiyle buluşturuyor. Tabanına yayılan karamelin üzerine hazırlanan sütlü karışım ekleniyor ve fırında su banyosunda pişiriliyor. Buzdolabında dinlendirildikten sonra ters çevrilen krem karamel, üzerindeki karamel sosuyla hem görünümü hem de lezzetiyle öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz krem karamel tarifi ve malzemeleri...