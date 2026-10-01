Fransız mutfağının saklı kalmış efsane tatlısı: Clafoutis Aux Cerises

Tiramisu veya Crème Brûlée kadar ticari popülerliğe kavuşmamış, ancak Fransız ev mutfağında yeri son derece özel olan Clafoutis, hamurunun pratikliği ve vişnenin ferahlatıcı ekşiliğiyle zarif bir kış tatlısıdır.
KLAFUTI TARİFİ
Malzemeler
- 300 g taze veya dondurulmuş çekirdeksiz vişne (suyu tamamen süzülmüş)
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı ılık süt
- 1/2 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 adet taze limonun kabuk rendesi
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 1 tutam tuz
- 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı + 1 yemek kaşığı esmer şeker
- Pudra şekeri
Yapılışı
- Yuvarlak bir borcamı veya döküm tavayı tereyağı ile cömertçe yağlayın. Tabanına 1 yemek kaşığı esmer şekeri serpiştirin (bu işlem pişerken alt tabanın hafif karamelize olmasını sağlar).
- Suyu iyice süzülmüş vişneleri kabın tabanına tek kat halinde yayın.
- Derin bir kasede yumurtaları ve toz şekeri tel çırpıcıyla hafifçe köpürene kadar çırpın.
- Ilık sütü, eritilmiş tereyağını, limon kabuğu rendesini ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
- Elenmiş unu ve bir tutam tuzu ilave edip akışkan, pürüzsüz bir krep hamuru kıvamı elde edene kadar çırpın.
- Hazırladığınız sıvı hamuru vişnelerin üzerine yavaşça dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri altın sarısı renk alıp ortası sabitlenene kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.