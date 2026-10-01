Fransız mutfağının saklı kalmış efsane tatlısı: Clafoutis Aux Cerises

Tiramisu veya Crème Brûlée kadar ticari popülerliğe kavuşmamış, ancak Fransız ev mutfağında yeri son derece özel olan Clafoutis, hamurunun pratikliği ve vişnenin ferahlatıcı ekşiliğiyle zarif bir kış tatlısıdır.

KLAFUTI TARİFİ

Malzemeler

300 g taze veya dondurulmuş çekirdeksiz vişne (suyu tamamen süzülmüş)

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı un

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 adet taze limonun kabuk rendesi

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı + 1 yemek kaşığı esmer şeker

Pudra şekeri

Yapılışı