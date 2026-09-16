Fransız mutfağının vazgeçilmezi: Krem karamel

İspanyol mutfağındaki Flan veya İtalyan mutfağındaki Panna Cotta ile akraba olan ama dokusal pürüzsüzlüğüyle ayrışan Fransız klasiği Crème Caramel, az malzemeyle devasa bir şef dokunuşu yaratmanın en zarif yoludur. Nişasta veya un barındırmaz; yoğunluğunu tamamen süt ve yumurtanın fırındaki hassas uyumundan alır.
KREM KARAMEL TARİFİ
Malzemeler
- 500 ml tam yağlı süt
- 1/2 su bardağı toz şeker (kreması için)
- 4 adet büyük boy yumurta (2 tam yumurta + 2 yumurta sarısı)
- 1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı sıvı vanilya özütü
- Karamel Katmanı İçin
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı su
Yapılışı
- Küçük bir sos tavasına şeker ve suyu alın. Kısık-orta ateşte kaşık sürmeden, sadece tavayı sallayarak şekerin eriyip koyu kehribar/karamel rengini almasını sağlayın. Hazırladığınız sıcak karameli vakit kaybetmeden servis kaplarının (ramekin veya ısıya dayanıklı küçük cam kaplar) tabanına eşit şekilde paylaştırıp sertleşmesi için kenara alın.
- Sütü ve vanilyayı tencereye alıp ısıtın. Kaynama noktasına gelmeden hemen önce (kenarlarında kabarcıklar oluşunca) ocaktan alın.
- Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri mikser kullanmadan, fazla köpürtmeden bir tel çırpıcıyla hafifçe karıştırın. (Çok çırpmak hamurda hava kabarcığı yaratır, pürüzsüzlüğü bozar.)
- Sıcak sütü, yumurtalı karışıma incecik bir sicim gibi yavaşça akıtırken bir yandan tel çırpıcıyla sürekli karıştırın.
- Hazırladığınız sütlü karışımı mutlaka ince bir süzgeçten geçirin. Süzülen pürüzsüz sıvı tatlı karışımını, tabanında karamel sertleşmiş olan kaplara paylaştırın.
- Kapları derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine kapların yarısına gelecek kadar sıcak su doldurun. Önceden ısıtılmış 160°C fırında, ortası hafif sarsıldığında jöle gibi sallanana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
- Fırından çıkan kapları oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın ve en az 4 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin. Servis yaparken kabın kenarlarını bıçakla hafifçe sıyırıp servis tabağına ters çevirin.