Fransız mutfağının vazgeçilmezi: Krem karamel

İspanyol mutfağındaki Flan veya İtalyan mutfağındaki Panna Cotta ile akraba olan ama dokusal pürüzsüzlüğüyle ayrışan Fransız klasiği Crème Caramel, az malzemeyle devasa bir şef dokunuşu yaratmanın en zarif yoludur. Nişasta veya un barındırmaz; yoğunluğunu tamamen süt ve yumurtanın fırındaki hassas uyumundan alır.

KREM KARAMEL TARİFİ

Malzemeler

500 ml tam yağlı süt

1/2 su bardağı toz şeker (kreması için)

4 adet büyük boy yumurta (2 tam yumurta + 2 yumurta sarısı)

1 paket vanilin veya 1 tatlı kaşığı sıvı vanilya özütü

Karamel Katmanı İçin

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı su

Yapılışı