Fransız tarihinin efsaneleşmiş lezzeti: Bourguignon

Fransa'nın Burgonya bölgesine ait bu kadim güveç yemeği, mutfakta sabır ve doğru pişirme tekniğinin lezzete nasıl dönüştüğünün mükemmel bir kanıtıdır. Bu tarifi özel kılan; etin yüksek ısıda mühürlenerek lezzetinin içine hapsedilmesi, ardından sebzeler ve aromatik otlar eşliğinde kısık ateşte ağır ağır pişerek liflerinin tamamen çözülmesidir. Pişme sürecinin sonunda tenceredeki tüm sıvılar koyu, ipeksi ve kadifemsi bir sosa dönüşür.

BOURGUIGNON TARİFİ

Malzemeler

800 gram dana tranç, dana yanağı veya dana kürek eti (iri 3-4 cm'lik küpler halinde doğranmış)

150 gram füme dana kaburga veya dana füme et (şerit doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

2 adet orta boy havuç (iri verev doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (doğranmış)

15-20 adet arpacık soğan (kabukları soyulmuş, bütün)

250 gram taze kültür veya kestane mantarı (dörde bölünmüş)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı un (sosu koyulaştırmak için)

3 su bardağı kaliteli koyu et suyu (tercihen kemik suyu)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 dal taze biberiye, 2-3 dal taze kekik, 2 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı karabiber ve deniz tuzu

Yapılışı