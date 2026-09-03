Gaziantep'in meşhur lezzeti: Tam kıvamında meftune tarifi

Gaziantep mutfağının en sevilen yöresel yemeklerinden biri olan meftune, patlıcan, domates ve sarımsağın nefis uyumuyla hazırlanıyor. Ekşi ve aromatik tadıyla sofralara farklı bir lezzet katan Gaziantep usulü meftune, özellikle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

MEFTUNE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5-6 adet patlıcan

3-4 adet domates

5-6 diş sarımsak

250 gram kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

1 su bardağı su

MEFTUNE NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları alacalı şekilde soyun ve iri parçalar halinde doğrayın. Patlıcanların acısını almak için tuzlu suda yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp durulayın.

Tencereye kuşbaşı eti alın ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Üzerine sıvı yağı ve salçaları ekleyerek birkaç dakika kavurun.

Doğradığınız patlıcanları tencereye yerleştirin. Üzerine iri doğranmış domatesleri ve sarımsakları ekleyin. Tuz ve pul biberi serpiştirdikten sonra suyu ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatıp yemeği kısık ateşte pişmeye bırakın. Patlıcanlar ve et yumuşadığında nar ekşisini ekleyin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.