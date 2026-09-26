Gaziantep’in Mutfak Mücevheri: Beyran Çorbası

Hem nefis bir çorba hem de tek başına derece derece iç ısıtan bir ana yemek gücünde olan Beyran, Antep mutfağının en karakteristik ve lezzetli reçetelerinden biridir. Etin uzun süre haşlanarak lif lif ayrılması, aromatik et suyu ve yüksek ateşte sahan içinde şoklanarak pişirilmesi bu yemeğe o unutulmaz karakterini verir.

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

600 g kemikli kuzu gerdan veya kuzu incik

100 g kuzu kavram yağı veya iç yağı (yoksa 2 yemek kaşığı tereyağı)

6-7 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 su bardağı baldo pirinç (haşlanmış)

5-6 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı