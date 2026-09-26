Gaziantep’in Mutfak Mücevheri: Beyran Çorbası

Hem nefis bir çorba hem de tek başına derece derece iç ısıtan bir ana yemek gücünde olan Beyran, Antep mutfağının en karakteristik ve lezzetli reçetelerinden biridir. Etin uzun süre haşlanarak lif lif ayrılması, aromatik et suyu ve yüksek ateşte sahan içinde şoklanarak pişirilmesi bu yemeğe o unutulmaz karakterini verir.
BEYRAN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 600 g kemikli kuzu gerdan veya kuzu incik
- 100 g kuzu kavram yağı veya iç yağı (yoksa 2 yemek kaşığı tereyağı)
- 6-7 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 su bardağı baldo pirinç (haşlanmış)
- 5-6 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı acı pul biber
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- Taze sıkılmış limon suyu
Yapılışı
- Kuzu gerdanı, iç yağını ve tuzu tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip kısık ateşte etler kemikten kendiliğinden ayrılacak kadar (yaklaşık 1.5 - 2 saat) ağır ağır haşlayın.
- Haşlanan etleri sudan alıp biraz ılıyınca lif lif didikleyin. Tenceredeki et suyunu berrak kalması için süzgeçten geçirin.
- Pirinci ayrı bir küçük tencerede yumuşayana kadar haşlayıp süzün.
- Bakır veya ağır tabanlı bir sahanı/küçük tencereyi yüksek ocağın üzerine alın. Tabanına biraz eritilmiş iç yağı (veya tereyağı) koyun.
- Yağın üzerine 1-2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç, bolca didiklenmiş kuzu eti, ezilmiş sarımsak ve pul biberi ekleyin.
- Sahan yüksek ateşte cızırdayıp coşmaya başlayınca üzerine 2-3 kepçe kaynar et suyunu dökün. Yüksek ateşte bir taşım (1-2 dakika) fokurdatıp ocaktan alın.