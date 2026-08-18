Gaziantep mutfağından pratik ziyafet: Ali Nazik Kebabı tarifi...

Mutfakta uzun saatler harcayacak vakti olmayanlara, ama lezzetten de asla ödün vermeyenlere özel tarif! Közlenmiş patlıcanın süzme yoğurtla buluştuğu o ipeksi tabanın üzerine, tereyağlı ve salçalı kıymanın geldiği Ali Nazik, evde kebapçı rüzgarı estirmenin en şık ve kolay yolu...

MALZEMELER

Beğendi (Alt Taban) İçin:

3-4 adet bostan patlıcan (Közlenmiş)

1 su bardağı süzme yoğurt (Tercihen süzme ve normal yoğurt karışımı)

2 diş sarımsak (Ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

Kıymalı Harç İçin:

300 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (İnce, yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası

2 adet sivri biber (İnce kıyılmış)

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Patlıcanları fırında veya ocakta içleri tamamen yumuşayana kadar közleyin. Kabuklarını soyup kararmaması için çok az limon sıkarak, bir bıçak yardımıyla incecik, püre kıvamına gelene kadar kıyın.

Derin bir kasede süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Tamamen soğuyan köz patlıcanları bu yoğurtlu karışıma ekleyip iyice harmanlayarak yayvan bir servis tabağına taban olarak yayın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtıp ince doğranmış soğanları pembeleşene kadar soteleyin. Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar ezerek kavurun.

Kavrulan kıymaya tereyağını ve ince kıyılmış sivri biberleri ilave edin. Biberler diriliğini kaybedince salçaları ve baharatları ekleyip çiğ kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurun. (Kıvamı çok kuru olursa yarım çay bardağı sıcak su ekleyip 1-2 dakika kaynatarak sos kıvamına getirin).

Hazırladığınız dumanı tüten tereyağlı kıymalı harcı, servis tabağındaki sarımsaklı patlıcan yatağının tam ortasına bolca yayın. Üzerine çok az ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek bekletmeden servis yapın.