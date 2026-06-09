Gaziantep mutfağının efsanesi: Alinazik tarifi

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden Alinazik, özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağında önemli bir yere sahip. Közlenmiş patlıcanın isli aroması, sarımsaklı yoğurdun ferahlığı ve baharatlı kıymanın lezzeti bir araya gelerek unutulmaz bir tat oluşturuyor. Misafir sofralarından aile yemeklerine kadar her menüye yakışan Alinazik, evde de kolaylıkla hazırlanabiliyor.

ALİNAZİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Patlıcanlı taban için:

4 adet közlenmiş patlıcan

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

Kıymalı harç için:

300 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

ALİNAZİK NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar közlenip kabukları soyulduktan sonra ince ince doğranır veya ezilir. Bir kapta süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuz karıştırılır. Patlıcanlar yoğurtlu karışıma eklenerek homojen bir kıvam elde edilir.

Kıymalı harç için ince doğranmış soğan tereyağında kavrulur. Kıyma eklenerek suyunu çekene kadar pişirilir. Ardından salça ve baharatlar ilave edilerek birkaç dakika daha kavrulur.

Hazırlanan patlıcanlı yoğurtlu karışım servis tabağına yayılır. Üzerine sıcak kıymalı harç dökülerek servis edilir.