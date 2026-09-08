Gaziantep'ten ev mutfağına: Bol fıstıklı havuç dilimi baklava tarifi...

Yufkaların tek tek yağlandığı, ortasındaki özel kaymağının fıstıkla bütünleştiği ve fırından çıktığı an şerbetle cızırdayarak buluştuğu bu tarif, evdeki fırınınızdan çıkacak en iddialı tatlı olmaya aday.

MALZEMELER

Şerbeti İçin (Önce hazırlanıp ılıtılacak):

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Çeyrek limonun suyu (Şekerlenmeyi önlemek için)

Çıtır Katmanlar ve Yağlama İçin:

1 paket kaliteli hazır baklavalık yufka (Yaklaşık 40-44 yaprak)

250 gram hakiki tereyağı (Eritilip, üzerindeki köpüğü ve dibindeki ayranı mutlaka alınmış, yani "sade yağ" haline getirilmiş olmalı)

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ (Tereyağına karıştırılacak, çıtırlığı artırır)

Gurme İç Dolgusu İçin:

1,5 su bardağı iri çekilmiş boz Antep fıstığı (En yeşil, en lezzetli hali)

İrmik Kaymağı (Orijinal doku için): 2 su bardağı süt ve 3 yemek kaşığı irmiği koyulaşana kadar pişirip soğutun. (İsteğe bağlı, dileyen sadece fıstıkla da yapabilir).

ADIM ADIM YAPILIŞI VE PÜF NOKTALARI

Şerbetin Kıvamı: Tatlıya başlamadan önce şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp çeyrek limon suyunu damlatın ve tam 15-20 dakika hafif koyu (şurup) kıvamı alana kadar kaynatın. Ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında ılınmaya bırakın.

Tereyağını kısık ateşte eritin. Üzerinde biriken beyaz köpükleri bir kaşıkla tamamen toplayıp atın. Yağı başka bir kaba aktarırken dibinde kalan beyaz, ayranlı kısmı kesinlikle almayın. Sadece ortadaki o berrak, sarı yağı kullanın (Bu işlem, baklavanızın fırında üzerinde siyah yanık lekeleri oluşmasını engeller). İçine sıvı yağı da ekleyip karıştırın.

Kullanacağınız yuvarlak fırın tepsisini (veya borcamı) yufkaların üzerine koyup, kenarlarından bıçakla keserek yufkaları tepsinizin boyutunda yuvarlak hale getirin. Kesilen kenar parçaları atmayın, onları da ara katlarda kullanacağız. Yufkaların kurumaması için üzerlerini hafif nemli bir bezle mutlaka örtün.

Tepsinin tabanını yağlayın. İlk yuvarlak yufkayı serip fırçayla hafifçe yağlayın. Yufkaların tam yarısını (ve kestiğiniz parça yufkaları) aralarına azar azar yağ sürerek üst üste dizin.

Yufkaların yarısına geldiğinizde, hazırladığınız soğumuş irmik kaymağını (eğer kullanıyorsanız) ince bir tabaka halinde yayın. Üzerine boz Antep fıstığını hiç boşluk kalmayacak şekilde, cömertçe serpiştirin.

Kalan yufkaları da aynı şekilde aralarını yağlayarak dizin. En üste gelen yufkanın pürüzsüz ve tek parça olmasına dikkat edin. Sivri ve keskin bir bıçakla, baklavayı önce artı (+) şeklinde 4'e, ardından her bir çeyreği de kendi içinde üçgenler halinde keserek o meşhur uzun "havuç dilimi" formunu verin. Kalan sade yağı kesiklerin arasına ve tepsinin her yerine eşit miktarda gezdirin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında, baklavanın altı ve üstü altın sarısı olana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) içini çeke çeke ağır ağır pişirin.

Fırından çıkan dumanı tüten sıcak baklavanın üzerine, kenarda ılınmış olan şerbeti yavaşça gezdirin. Şerbetin o muazzam cızırtısını duyduktan sonra, baklavayı şerbetini çekmesi ve çıtırlaşması için en az 2-3 saat kendi halinde dinlenmeye bırakın. Yanında bir top Maraş dondurmasıyla servis yapın!