Gece atıştırmalığı arayanlara: Evde kolay waffle tarifi

Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık waffle hazırlamak için birkaç temel malzeme yeterli. Üstelik üzerine ekleyeceğiniz meyve, çikolata ve kuruyemişlerle tarifi tamamen kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz.

WAFFLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

Üzeri için

Çikolata veya çikolata kreması

Muz

Çilek

Kivi

Fındık veya ceviz

Hindistan cevizi

EVDE WAFFLE TARİFİ

Yumurtaları ve şekeri bir karıştırma kabına alın. Şeker tamamen eriyene kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra sıvı karışıma azar azar ekleyin. Pürüzsüz, akışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Waffle makinesini önceden ısıtın ve yüzeyini çok az yağlayın. Hazırladığınız hamurdan uygun miktarda dökerek kapağını kapatın. Waffle altın rengini alıp dışı hafif çıtır hale gelene kadar pişirin.

Pişen waffle'ı servis tabağına alın. Üzerine çikolata sürüp dilimlenmiş muz, çilek, kivi ve istediğiniz kuruyemişleri ekleyin. Son olarak Hindistan cevizi serperek sıcak şekilde servis edebilirsiniz.