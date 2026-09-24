Geleneksel lezzet arayanlara: Evde kolay Çerkez tavuğu tarifi

Geleneksel mutfağın sevilen tariflerinden biri olan Çerkez tavuğu, kendine özgü kıvamı ve cevizli aromasıyla sofralarda yerini alıyor. Haşlanmış tavuk etinin ceviz ve sarımsakla harmanlanmasıyla hazırlanan tarif, özellikle davet sofralarında ve özel günlerde tercih ediliyor. Peki, Çerkez tavuğu nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Çerkez tavuğu tarifi...

ÇERKEZ TAVUĞU MALZEMELERİ

1 adet tavuk göğsü veya yarım tavuk

2 su bardağı ceviz içi

3-4 dilim bayat ekmek içi

2-3 diş sarımsak

1 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Birkaç parça ceviz

ÇERKEZ TAVUĞU NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk eti tencereye alınarak üzerini geçecek kadar suyla haşlanır. Haşlanan tavuk soğumaya bırakılır ve ardından küçük parçalara ayrılır veya didiklenir. Tavuk suyundan yaklaşık 1 su bardağı ayrılır.

Ceviz içi, bayat ekmek içi, sarımsak, tuz ve karabiber rondoya alınarak çekilir. Hazırlanan karışıma azar azar tavuk suyu eklenerek kıvamı açılır. Karışım çok sıvı olmayacak şekilde yoğun bir kıvamda hazırlanmalıdır.

Didiklenen tavuk etleri cevizli karışıma eklenerek tüm malzemeler iyice harmanlanır. Hazırlanan Çerkez tavuğu servis tabağına alınır.

Son olarak sıvı yağ tavada ısıtılır ve içerisine kırmızı toz biber eklenir. Kısa süre çevrilen biberli yağ, Çerkez tavuğunun üzerine gezdirilir. Ceviz parçalarıyla süslenen yemek, dinlendirildikten sonra servis edilebilir.