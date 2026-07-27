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Geleneksel lezzete tatlı bir dokunuş: Çikolatalı baklava tarifi

Geleneksel lezzete tatlı bir dokunuş: Çikolatalı baklava tarifi

27.07.2026 16:58:00
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Haber Merkezi
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Geleneksel lezzete tatlı bir dokunuş: Çikolatalı baklava tarifi

Klasik baklavaya farklı bir yorum katmak isteyenler için çikolatalı baklava, çıtır yufkaları ve yoğun çikolata lezzetiyle tatlı sofralarının yeni gözdesi oluyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, özel günlerden çay saatlerine kadar her ana yakışıyor.
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Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından baklava, çikolata ile buluştuğunda bambaşka bir lezzete dönüşüyor. İncecik baklava yufkaları, bol Antep fıstığı veya ceviz, tereyağı ve çikolatanın uyumuyla hazırlanan çikolatalı baklava; hem geleneksel hem de modern tatları bir araya getiriyor. Şerbetini tam kıvamında çeken bu tatlı, çıtır dokusuyla da damaklarda iz bırakıyor.

ÇİKOLATALI BAKLAVA İÇİN MALZEMELER

Baklava için:

  • 20 adet baklavalık yufka
  • 200 gram tereyağı
  • 2 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı veya ceviz
  • 150 gram sütlü çikolata
  • 100 gram bitter çikolata

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu

ÇİKOLATALI BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şerbet için su ve şekeri kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın.

Tereyağını eritip köpüğünü alın.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı serin. Her katın arasına eritilmiş tereyağı sürerek 10 kat yufkayı üst üste dizin.

İnce çekilmiş Antep fıstığı veya cevizi yayın.

Üzerine küçük parçalara ayrılmış sütlü ve bitter çikolatayı eşit şekilde serpiştirin.

Kalan yufkaları da aralarını yağlayarak yerleştirin.

Baklavayı dilediğiniz şekilde dilimleyin ve üzerine kalan tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbetini çektikten sonra isteğe bağlı olarak Antep fıstığı veya rendelenmiş çikolata ile süsleyerek servis edin.

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