Geleneksel Sofraların Baş Tacı: Düğün Çorbası

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, kuzu etinin lif lif dokusuyla çorbadan ziyade başlı başına doyurucu bir şifa deposu olan Düğün Çorbası, özel davet ve bayram sofralarının her zaman en prestijli başlangıcıdır. Yemeğin alametifarikası; etin kemiğinden ayrılacak kadar yumuşak haşlanıp didiklenmesi ve limonlu terbiyesiyle kadifemsi bir kıvam almasıdır.
DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 400 g kemikli kuzu gerdan veya kuzu kol (tercihen kemikli dana eti de olur)
- 1 adet küçük boy kuru soğan (bütün soyulmuş)
- 6-7 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı süzme yoğurt (veya koyu ev yoğurdu)
- 2 yemek kaşığı un (tepeleme)
- 1/2 adet taze limonun suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber ve toz kırmızı biber
- Taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Tencereye kemikli eti, bütün soğanı ve suyu alın. Eti, kemiğinden kolayca ayrılıp lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 45-50 dakika (düdüklü tencerede 25-30 dakika) haşlayın.
- Haşlanan eti tencereden alın, biraz ılıyınca kemiklerinden ayırıp ince ince didikleyin. Tencerede kalan et suyunu berrak bir kıvam için süzgeçten geçirip kenara alın (yaklaşık 5 su bardağı et suyu olmalıdır).
- Derin bir kasede yumurta sarısını, yoğurdu, tepeleme unu ve limon suyunu tel çırpıcıyla pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
- Süzdüğünüz et suyunu tencereye alıp ocağa koyun. Kaynamaya başlayan et suyundan 2 kepçe alıp kasedeki terbiyeye yavaşça ekleyin ve bir yandan hızlıca çırparak terbiyeyi ılıtın.
- Ilınan terbiyeli karışımı, kaynamakta olan et suyunun içine sicim gibi akıtırken tencereyi tel çırpıcıyla kesintisiz karıştırın.
- Çorba kaynayıp kıvam almaya başlayınca didiklediğiniz kuzu etlerini ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte çorbayı 5-7 dakika daha demlendirerek pişirin.
- Sos tavasında tereyağını eritin. Pul biber ve toz biberi ekleyip köpürünce ocaktan alın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerine kızgın tereyağını gezdirin ve taze çekilmiş karabiberle sıcak servis yapın.