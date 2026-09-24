Geleneksel Sofraların Baş Tacı: Düğün Çorbası

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, kuzu etinin lif lif dokusuyla çorbadan ziyade başlı başına doyurucu bir şifa deposu olan Düğün Çorbası, özel davet ve bayram sofralarının her zaman en prestijli başlangıcıdır. Yemeğin alametifarikası; etin kemiğinden ayrılacak kadar yumuşak haşlanıp didiklenmesi ve limonlu terbiyesiyle kadifemsi bir kıvam almasıdır.

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

400 g kemikli kuzu gerdan veya kuzu kol (tercihen kemikli dana eti de olur)

1 adet küçük boy kuru soğan (bütün soyulmuş)

6-7 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı süzme yoğurt (veya koyu ev yoğurdu)

2 yemek kaşığı un (tepeleme)

1/2 adet taze limonun suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber ve toz kırmızı biber

Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı