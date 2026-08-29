Gıdanın izinde: 3 farklı gastronomi deneyimi

Sapa İstanbul, açık ateş pişirme tekniklerini modern Anadolu mutfağıyla bir araya getiren bir restoran. Michelin Guide seçkisinde de yer alan mekânın mutfağını şef Ümit Dere yönetiyor. Restoranın merkezindeki açık mutfak, hazırlık ve pişirme sürecini görünür kılıyor.

Yaklaşık üç ayda bir mevsime göre yenilenen menüde yerel ürünler ve tanıdık lezzetlerin güncel yorumları öne çıkıyor. Humus, vişneli yaprak sarma, dana kaburga ve çıtır mantı ise değişen mönü içinde yerini koruyan tabaklardan. Sapa İstanbul’u farklılaştıran unsurlardan biri de yemeği müzikle bir araya getirmesi.

LE PETİT CHEF

Bir diğer mekân ise yemeği deneyimle birlikte yaşamak isteyenler için Le Petit Chef. Bu yemekli gösterinin çıkış noktası, masayı yalnızca servis alanı olarak değil, hikâyenin anlatıldığı bir yüzey olarak kullanmak. Yaklaşık iki saat süren akışta minyatür bir şef masa ve tabakların üzerinde beliriyor; yemeğin hazırlık hikâyesini izledikten sonra görüntüdeki anlatıyla bağlantılı gerçek tabak servis ediliyor.

OCTO

Rotanın son önerisi ise Octo. Karaköy’de bulunan restoran; Boğaz’ı ve Tarihi Yarımada’yı geniş bir açıdan gören bir terasa sahip. Mutfağın başında, Mengenli ve üç kuşaktır aşçılıkla ilgilenen bir aileden gelen Şef Şafak Erten bulunuyor. Restoranın yeni mutfak anlayışı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri ve tanıdık tarifleri çağdaş tekniklerle ele almak üzerine kurulu. Menüde yöresel malzemelerin adlarının özellikle belirtilmesi, bu yaklaşımı daha görünür hâle getiriyor.