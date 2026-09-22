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Görünümüyle büyülüyor, lezzetiyle mest ediyor! Mozaik kek tarifi

Görünümüyle büyülüyor, lezzetiyle mest ediyor! Mozaik kek tarifi

22.09.2026 15:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Görünümüyle büyülüyor, lezzetiyle mest ediyor! Mozaik kek tarifi

Çay saatlerinin sevilen lezzetlerinden mozaik kek, sade ve kakaolu hamurun bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Evde yumuşacık ve desenli bir kek yapmak isteyenler, mozaik kek tarifinin malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını araştırıyor.

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Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden mozaik kek, sade ve kakaolu hamurun buluşmasıyla hazırlanıyor. Evde yumuşacık bir kek yapmak isteyenler, mozaik kek tarifinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını araştırıyor.

MOZAİK KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağından biraz az sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 2 yemek kaşığı kakao

Malzemeler yaklaşık 8-10 dilim kek hazırlamak için kullanılabilir. Kalıbın boyutuna göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir. 

MOZAİK KEK NASIL YAPILIR?

1. yumurta ve şekeri çırpın

Yumurtaları ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Karışımın rengi açılıp köpüklü bir kıvam elde edene kadar mikserle çırpın. Bu aşama kekin dokusunun daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

2. sıvı malzemeleri ekleyin

Çırptığınız yumurta ve şeker karışımına sütü ve sıvı yağı ekleyin. Malzemeler tamamen birleşene kadar karıştırın. Ardından elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ilave edin. Pürüzsüz bir kek harcı elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

3. kakaolu kek harcını hazırlayın

Hazırladığınız kek hamurunun yaklaşık yarısını ayrı bir kaba aktarın. Kalan harca kakaoyu ekleyerek karıştırın. Kakaolu harcın kıvamı çok koyu olursa bir miktar süt ilave edebilirsiniz. 

4. kek kalıbına harçları dökün

Kek kalıbını yağlayın ve isterseniz hafifçe unlayın. Sade ve kakaolu kek harçlarını kalıba dönüşümlü olarak dökün. Harçlar bitene kadar bu işlemi sürdürün.

5. mozaik desenini oluşturun

Bir kürdan veya tahta şiş yardımıyla kek harcının üzerinde hafif zikzaklar çizin. Harçları fazla karıştırmamaya dikkat edin. Böylece kek piştiğinde iki renkli mozaik görünümü ortaya çıkar. 

6. fırında pişirin

Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Fırının özelliklerine ve kek kalıbının boyutuna göre süre değişebilir. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için ortasına kürdan batırabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. 

7. soğutup servis edin

Fırından çıkan keki kalıbında bir süre dinlendirin. Ardından kalıptan çıkararak oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

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