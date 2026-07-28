Güne zinde ve güvenli bir başlangıç: Çölyak dostu karabuğday (greçka) krep tarifi...

Lezzet sayfamızın glutensiz tarifler serisinde, bu kez kahvaltı sofralarına güneş gibi doğacak bir manşetimiz var! Çölyak hastaları için en güvenli, en doyurucu ve glisemik indeksi en dengeli alternatiflerden biri olan çiğ karabuğday unuyla hazırlanan bu nefis krep (galette), sabahları ekmek arama derdine son veriyor. İster peynir ve zeytinle tuzlu, ister şekersiz fıstık ezmesi ve muzla tatlı olarak tüketebileceğiniz bu esnek tarif, kahvaltı rutinlerinizi tamamen değiştirecek.

MALZEMELER

(Önemli Not: Çölyak hassasiyeti için kullanılacak karabuğday unu, peynir ve diğer tüm malzemelerin üzerinde mutlaka "Glutensiz" ibaresi bulunmasına, üretim bandında çapraz bulaşma riski taşımadığına dikkat edilmelidir.)

Krep Hamuru İçin:

1 su bardağı glutensiz sertifikalı çiğ karabuğday unu (Greçka unu)

1,5 su bardağı su veya süt (Badem veya laktozsuz süt de tercih edilebilir)

1 adet büyük boy yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz (Tatlı iç harç kullanılacaksa tuz miktarı bir çimdik olarak azaltılmalıdır)

İç Dolgusu İçin (Tuzlu Alternatif):

Glutensiz sertifikalı beyaz peynir veya lor peyniri

Çeyrek demet ince kıyılmış taze maydanoz veya dereotu

4-5 adet çeri domates (İkiye bölünmüş)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir çırpma kabına yumurtayı, zeytinyağını ve suyu (veya sütü) alarak tel çırpıcıyla tamamen homojen olana kadar iyice karıştırın.

Sıvı karışımın üzerine glutensiz çiğ karabuğday ununu ve tuzu azar azar ekleyerek pürüzsüz, akışkan bir krep hamuru elde edene kadar çırpın. (Karabuğday unu suyu çok hızlı çeker; eğer hamur bekledikçe çok koyulaşırsa birkaç yemek kaşığı ekstra su ekleyerek o klasik, akışkan krep kıvamını yeniden yakalayın).

Yanmaz yapışmaz geniş bir krep tavasını orta ateşte ısıtın. Temiz bir peçete yardımıyla tavanın zeminini çok hafifçe zeytinyağı veya tereyağı ile yağlayın.

İyice ısınan tavaya hamurdan bir kepçe dökün. Tavayı hızlıca sağa sola eğerek hamurun tavanın her yerine ince bir tabaka halinde, eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Krebin üzeri matlaşıp göz göz olduğunda ve kenarları tavadan hafifçe kıvrılarak ayrılmaya başladığında (yaklaşık 1-2 dakika sonra) geniş bir spatulayla dikkatlice ters çevirin. Diğer yüzünü de altı hafifçe kızarana kadar 1 dakika kadar pişirin.

Pişen krepleri geniş bir servis tabağına alın. Daha sıcakken arasına ufalanmış peynir, maydanoz ve domates dilimlerini bolca yerleştirip rulo şeklinde sıkıca sarın. Yanında taze demlenmiş bir bardak çayla dumanı tüterken afiyetle tüketin.