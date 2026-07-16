Güney Afrika mutfağının baharatlı lezzeti: Bobotie

Mutfak literatüründe Güney Afrika’nın "Cape Malay" (mülteci ve göçmen) kültürüyle şekillenen en asil fırın yemeği Bobotie, doğu ve batı gastronomisinin tam bir füzyon sentezidir. İlk bakışta Yunan mutfağının musakkasını veya İngilizlerin çoban payını (shepherd's pie) andırsa da, içerdiği zengin baharat profili ve meyve tatlılığıyla tamamen kendine has bir kimliğe sahiptir.
BOBOTIE TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram orta yağlı dana kıyması
- 2 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 dilim bayat ekmek (kabuksuz, beyaz kısmı)
- Yarım su bardağı süt (ekmekleri ıslatmak için)
- 1 yemek kaşığı tepeleme köri tozu
- 1 çay kaşığı toz zerdeçal
- 1 yemek kaşığı kayısı reçeli veya mango chutney (tatlı-tuzlu dengesi için)
- Yarım su bardağı kuru kayısı (minik küpler halinde doğranmış) veya kuru üzüm
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
- 2 adet oda sıcaklığında yumurta
- 1 su bardağı süt
- 3 adet kurutulmuş defne yaprağı
- Bir çimdik tuz
Yapılışı
- Bayat ekmek dilimlerini derin bir tabağa alın ve üzerine yarım su bardağı sütü dökerek ekmeklerin sütü tamamen çekip yumuşamasını sağlayın. Yumuşayan ekmekleri elinizle hafifçe sıkarak ezin (kalan sütü atmayın, üst sos için saklayın).
- Geniş bir tavada tereyağı ve sıvı yağı eritin. Doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip yumuşayana kadar orta ateşte soteleyin. Ardından köriyi, zerdeçalı, tuzu ve karabiberi ekleyip baharatların kokusu çıkana kadar 1 dakika boyunca kavurun.
- Kıymayı tavaya ekleyin ve tahta kaşıkla ezerek suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından içine elma sirkesini, kayısı reçelini (veya chutney), doğranmış kuru kayısıları (veya kuru üzümleri) ve sütle ıslatıp ezdiğiniz ekmek içini ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırarak kısık ateşte 5 dakika daha demlendirin ve ocaktan alın.
- Hazırladığınız bu cömert, hafif tatlı ve baharatlı kıymalı harcı hafifçe yağlanmış kare veya oval bir fırın kabına (borcam veya toprak kap) aktarın. Bir kaşığın arkasıyla üzerini iyice bastırarak düzleştirin ve sıkıştırın.
- Bir kasede yumurtaları, 1 su bardağı sütü (ve ekmekten kalan sütü) ve bir çimdik tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Bu sıvı karışımı fırın kabındaki kıymanın üzerine yavaşça dökün. Sosun kıymanın aralarına sızmasını ama aynı zamanda üzerinde net bir tabaka oluşturmasını sağlayın.
- Kurutulmuş defne yapraklarını sosun üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin (Bu yapraklar fırında pişerken sosa ve kıymaya harika bir odunsu aroma verecektir).
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (fanlı ayar), üzerindeki yumurtalı sos tamamen katılaşıp, altın sarısı ve yer yer hafif kahverengi karamelize lekeler alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.