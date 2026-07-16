Güney Afrika mutfağının baharatlı lezzeti: Bobotie

Mutfak literatüründe Güney Afrika’nın "Cape Malay" (mülteci ve göçmen) kültürüyle şekillenen en asil fırın yemeği Bobotie, doğu ve batı gastronomisinin tam bir füzyon sentezidir. İlk bakışta Yunan mutfağının musakkasını veya İngilizlerin çoban payını (shepherd's pie) andırsa da, içerdiği zengin baharat profili ve meyve tatlılığıyla tamamen kendine has bir kimliğe sahiptir.

BOBOTIE TARİFİ

Malzemeler

500 gram orta yağlı dana kıyması

2 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 dilim bayat ekmek (kabuksuz, beyaz kısmı)

Yarım su bardağı süt (ekmekleri ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tepeleme köri tozu

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı kayısı reçeli veya mango chutney (tatlı-tuzlu dengesi için)

Yarım su bardağı kuru kayısı (minik küpler halinde doğranmış) veya kuru üzüm

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

2 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı süt

3 adet kurutulmuş defne yaprağı

Bir çimdik tuz

Yapılışı