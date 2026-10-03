Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneydoğu mutfağından geleneksel lezzet: Kitel tarifi
Paylaş

Güneydoğu mutfağından geleneksel lezzet: Kitel tarifi

3.10.2026 17:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güneydoğu mutfağından geleneksel lezzet: Kitel tarifi

Siirt mutfağının sevilen lezzetlerinden kitel, yassı görünümü ve kıymalı harcıyla sofralara farklı bir tat katıyor.

Güneydoğu mutfağından geleneksel lezzet: Kitel tarifi

Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden kitel, kendine özgü şekli ve lezzetiyle sofralarda yer alıyor. Geleneksel tarifleri sevenlerin ilgisini çeken bu lezzet, farklı bir tat arayanlar için de güzel bir seçenek sunuyor. İşte kitelin yapımı ve merak edilen ayrıntıları...

 

Güneydoğu mutfağından geleneksel lezzet: Kitel tarifi

KİTEL TARİFİ

Malzemeler

Kitelin iç harcı için:

  • 300 gram dana kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 6-7 dal maydanoz
  • Yarım çay bardağı pirinç

Kitelin dış harcı için:

  • 500 gram ince köftelik bulgur veya kitel bulguru
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1-2 su bardağı ılık su
  • 1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay kaşığı pul biber

KİTEL YAPILIŞI

Öncelikle iç harcı hazırlayın. 

Soğanı ince ince doğrayıp tavada az miktarda yağ ile pembeleşene kadar kavurun.

Soğanın üzerine kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu çekip tamamen pişene kadar kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyin. 

Ardından tereyağını ilave edip karıştırın. 

Hazırladığınız harcı ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Pirinci ayrı bir tencerede haşlayın. 

Soğuyan kıymalı harca haşlanmış pirinci ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek karıştırın.

Dış harcı hazırlamak için bulgur, irmik ve tuzu geniş bir tepsiye alın.

Üzerine ılık suyu azar azar ekleyerek karıştırın.

Bulgur yumuşayana kadar harcı yaklaşık 15-20 dakika boyunca iyice yoğurun.

Gerektikçe kontrollü şekilde su ekleyerek ele şekil verilebilen yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız dış harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Bir parçayı avucunuzun içinde bastırarak açın. 

Ortasına yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar kıymalı iç harç yerleştirin.

Hamurun kenarlarını dikkatlice birleştirerek iç harcı tamamen kapatın.

Hazırladığınız köfteyi avucunuzun içinde hafifçe bastırarak yassı bir şekle getirin.

Tüm kitelleri aynı şekilde hazırladıktan sonra bol tuzlu kaynar suya bırakın. 

Yaklaşık 6-7 dakika, suyun yüzeyine çıkana kadar haşlayın.

Haşlanan kitelleri servis tabağına alın. 

Tereyağını tavada eritip pul biber ekleyin ve hazırladığınız sosu kitellerin üzerine gezdirin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Siirt #yöresel lezzet

İlgili Haberler

Japon ev mutfağının şef imzası: Omurice
Japon ev mutfağının şef imzası: Omurice Sebzeli ve tavuklu ketçaplı tavuklu pilavın (Chiken Raisu); dışı pürüzsüz, içi ise kadifemsi ve hafif akışkan kremsi bir yumurta zarfıyla kaplandığı, üzerine özel demi-glace veya ketçap sos gezdirilerek sunulan ikonik bir Japon Yōshoku (Batı esintili Japon) klasiği.
Kore sokak mutfağının efsanesi: Tteokbokki
Kore sokak mutfağının efsanesi: Tteokbokki Silindir şeklindeki çiğnenesi Kore pirinç keklerinin (tteok); dashi (yosun-balık) suyu, fermente biber salçası (gochujang), acı toz biber (gochugaru), sarımsak ve tatlımsı özel sosla demlenip balık kekleri (eomuk) ve haşlanmış yumurtayla buluştuğu ipeksi, acı-tatlı bir sokak klasiği.
Fransız mutfağının efsane pastası: Tarte Normande
Fransız mutfağının efsane pastası: Tarte Normande Çıtır tereyağlı tart tabanının; badem unu, krema ve yumurtayla hazırlanan ipeksi Frangipane dolgusu ve üzeri yelpaze şeklinde dizilmiş ekşimsi elma dilimleriyle buluşup fırında nar gibi kızardığı zarif bir Kuzey Fransa klasiği.