Güneydoğu mutfağından geleneksel lezzet: Kitel tarifi

Güneydoğu Anadolu mutfağının sevilen yöresel lezzetlerinden kitel, kendine özgü şekli ve lezzetiyle sofralarda yer alıyor. Geleneksel tarifleri sevenlerin ilgisini çeken bu lezzet, farklı bir tat arayanlar için de güzel bir seçenek sunuyor. İşte kitelin yapımı ve merak edilen ayrıntıları...