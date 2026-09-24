Güneydoğu Mutfağının Saray Mirası: Ali Nazik Kebabı

Soğuk kış günlerinde düğün çorbasının ardından sunulabilecek, hem etin lezzetini hem de köz patlıcanın o ferahlatıcı aromasını aynı tabakta buluşturan harika bir ana yemektir. Yemeğin alametifarikası; patlıcanlı yoğurtlu tabanın ılık tutulması ve sıcak etlerin tam servis anında üzerine cömertçe gezdirilmesidir.
ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 500 g kuzu kuşbaşı (veya dana kontrfile/sotelik et)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet etli domates (kabukları soyulup küp doğranmış)
- 2 adet yeşil sivri biber (doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı pul biber, toz kırmızı biber
- 1/2 çay kaşığı karabiber ve tuz
- 4 adet kemer patlıcan (közlenmiş)
- 1.5 su bardağı süzme yoğurt (oda sıcaklığında)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
- Patlıcanları ocak üstünde, döküm tavada veya fırında kabukları közlenip içi yumuşayana kadar közleyin. Kabuklarını soyup bıçakla çok ince kıyın.
- Geniş bir tavada zeytinyağını ve tereyağını eritin. Doğranmış etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
- Eti soteledikten sonra soğanları ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ve doğranmış domatesi ilave edip domatesler eriyene kadar 5-6 dakika pişirin. Tuzu ve baharatları ekleyip ocaktan alın.
- Ayrı bir sos tavasında 1 yemek kaşığı tereyağını eritin, ince kıyılmış köz patlıcanları ekleyip 1-2 dakika hafifçe ısıtın (yoğurdun soğumaması için). Ocaktan alıp ılınan patlıcanları süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuz ile iyice karıştırın.
- Hazırladığınız sarımsaklı yoğurtlu patlıcan karışımını servis tabağının tabanına yayın. Ortasına çukur açıp üzerine sıcak ve sulu et sotesini dökün.