Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneydoğu Mutfağının Saray Mirası: Ali Nazik Kebabı

Güneydoğu Mutfağının Saray Mirası: Ali Nazik Kebabı

24.09.2026 15:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güneydoğu Mutfağının Saray Mirası: Ali Nazik Kebabı

Közlenmiş patlıcanların süzme yoğurt ve sarımsakla harmanlanarak kadifemsi bir yatak oluşturduğu; üzerine tereyağında domates ve biberle soteşen yumuşacık kuzu etlerinin döküldüğü Gaziantep klasiği.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Soğuk kış günlerinde düğün çorbasının ardından sunulabilecek, hem etin lezzetini hem de köz patlıcanın o ferahlatıcı aromasını aynı tabakta buluşturan harika bir ana yemektir. Yemeğin alametifarikası; patlıcanlı yoğurtlu tabanın ılık tutulması ve sıcak etlerin tam servis anında üzerine cömertçe gezdirilmesidir.

ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ

Malzemeler

  • 500 g kuzu kuşbaşı (veya dana kontrfile/sotelik et)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 adet etli domates (kabukları soyulup küp doğranmış)
  • 2 adet yeşil sivri biber (doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı pul biber, toz kırmızı biber
  • 1/2 çay kaşığı karabiber ve tuz
  • 4 adet kemer patlıcan (közlenmiş)
  • 1.5 su bardağı süzme yoğurt (oda sıcaklığında)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

  1. Patlıcanları ocak üstünde, döküm tavada veya fırında kabukları közlenip içi yumuşayana kadar közleyin. Kabuklarını soyup bıçakla çok ince kıyın.
  2. Geniş bir tavada zeytinyağını ve tereyağını eritin. Doğranmış etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
  3. Eti soteledikten sonra soğanları ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Salçayı ve doğranmış domatesi ilave edip domatesler eriyene kadar 5-6 dakika pişirin. Tuzu ve baharatları ekleyip ocaktan alın.
  4. Ayrı bir sos tavasında 1 yemek kaşığı tereyağını eritin, ince kıyılmış köz patlıcanları ekleyip 1-2 dakika hafifçe ısıtın (yoğurdun soğumaması için). Ocaktan alıp ılınan patlıcanları süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuz ile iyice karıştırın.
  5. Hazırladığınız sarımsaklı yoğurtlu patlıcan karışımını servis tabağının tabanına yayın. Ortasına çukur açıp üzerine sıcak ve sulu et sotesini dökün.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi