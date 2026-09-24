Güneydoğu Mutfağının Saray Mirası: Ali Nazik Kebabı

Soğuk kış günlerinde düğün çorbasının ardından sunulabilecek, hem etin lezzetini hem de köz patlıcanın o ferahlatıcı aromasını aynı tabakta buluşturan harika bir ana yemektir. Yemeğin alametifarikası; patlıcanlı yoğurtlu tabanın ılık tutulması ve sıcak etlerin tam servis anında üzerine cömertçe gezdirilmesidir.

ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 g kuzu kuşbaşı (veya dana kontrfile/sotelik et)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet etli domates (kabukları soyulup küp doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber (doğranmış)

1 tatlı kaşığı pul biber, toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber ve tuz

4 adet kemer patlıcan (közlenmiş)

1.5 su bardağı süzme yoğurt (oda sıcaklığında)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı