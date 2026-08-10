Günlük protein hedefini zirveye taşıyan pratik lezzet: Ispanaklı ve lorlu hindi rulo tarifi

Günlük beslenme rutinini titizlikle takip eden, makro dengesini korurken lezzetten de ödün vermek istemeyenler için mutfakta harikalar yaratacak bir manşetimiz var! Klasik tavuk tariflerinden sıkılanlara alternatif olacak, protein oranı tavuğa göre çok daha yüksek ve yağ oranı düşük hindi göğsüyle hazırlanan bu şık rulo, porsiyon kontrolünü kolaylaştırırken uzun saatler tok tutuyor.

MALZEMELER

Rulo İçin:

500 gram bütün hindi göğsü (Kasapta rulo yapılacak şekilde ince ve geniş dövülmüş olmalı)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1'er çay kaşığı deniz tuzu, karabiber, tatlı toz kırmızı biber ve sarımsak tozu

Yüksek Proteinli İç Harcı İçin:

200 gram taze ıspanak (Sadece yaprak kısımları, yıkanmış ve ince kıyılmış)

4-5 yemek kaşığı az yağlı lor peyniri (Protein dengesini artırmak için harika bir sır)

1 adet küçük boy kuru soğan (Çok ince, yemeklik doğranmış)

1 diş sarımsak (Ezilmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Çay kaşığının ucuyla muskat rendesi ve tuz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tavaya 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ve ince doğranmış soğanları alıp pembeleşene kadar soteleyin. Ezilmiş sarımsağı ve ince kıyılmış ıspanakları ekleyin. Ispanaklar suyunu salıp çekene kadar (yaklaşık 3-4 dakika) soteleyip ocaktan alın.

Ispanaklı harcın ilk sıcağı geçtikten sonra içine lor peynirini, tuzu ve muskat rendesini ekleyip iyice harmanlayın.

İnce dövülmüş hindi göğsünü mutfak tezgahına (veya temiz bir pişirme kağıdının üzerine) serin. Her iki yüzeyini zeytinyağı, tuz ve baharat karışımıyla güzelce ovalayarak marine edin.

Hindi göğsünün içine hazırladığınız ıspanaklı ve lorlu harcı eşit bir şekilde, çok kenarlara taşırmadan yayın. Etin geniş kısmından başlayarak rulo şeklinde sıkıca sarın. (Pişerken açılmaması için rulo yaptığınız hindiyi birkaç yerinden mutfak ipiyle bağlayabilir veya kürdanla tutturabilirsiniz).

Rulonun suyunun içinde kalması ve içinin yumuşacık olması için, rulonun dışını az yağlı kızgın bir tavada arkalı önlü 2-3 dakika mühürleyin.

Mühürlediğiniz hindi rulosunu yağlı kağıt serili fırın tepsisine veya küçük bir borcama alın. Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan etin suyunu içine hapsetmesi için kesmeden önce mutlaka 10 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından kalın dilimler halinde keserek sıcak sıcak servis yapın.

Bu doyurucu ve makro dostu öğünün yanına, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı ve şekersiz bir içecek alternatifi de ekleyelim mi?