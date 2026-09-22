Günün yorgunluğuna çıtır mola: Tavada şipşak mayasız katmer börek tarifi...

Mayasız hamur tekniği bekleme süresini sıfıra indiriyor. İçine eklenecek lor peyniri ve bol maydanozla beslenme hedeflerinden sapmadan sporcu dostu bir profile de kolayca bürünebilen bu pratik tava şöleni, sabah kahvaltılarının yeni yıldızı olacak...

MALZEMELER

Elastik ve Mayasız Hamur İçin:

2 su bardağı çok amaçlı un (Elenmiş)

Yarım su bardağı ile 1 çay bardağı arası ılık su (Suyun ısısı glüteni açığa çıkarır)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (Hamura esneklik katıp yırtılmasını önler)

1 çay kaşığı tuz

Katmerleme (Çıtırlaşma) Sırrı:

2 yemek kaşığı eritilmiş hakiki tereyağı (veya zeytinyağı)

İç Harç:

1 su bardağı yağsız lor peyniri (veya az yağlı beyaz peynir)

Çeyrek demet ince kıyılmış taze maydanoz

İsteğe bağlı: Çay kaşığının ucuyla pul biber ve karabiber

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Mayasız bir hamuru saniyeler içinde açılabilir esnekliğe getirmenin tek sırrı suyun ısısıdır. Unu kaba alıp ortasını açın. Tuz ve zeytinyağını ekledikten sonra suyu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Su ne kaynar ne de soğuk olmalıdır; ılık su, unun içindeki glüteni hızla aktifleştirir. Kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika yoğurun.

Beklemeye hiç gerek yok! Yoğurduğunuz hamuru mandalina büyüklüğünde 4 eşit bezeye ayırın. Tezgahı hafifçe unlayın ve ilk bezeyi merdane veya oklava yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde, yaklaşık 2-3 milimetre kalınlığında incecik açın. Hamurdaki zeytinyağı yırtılmadan açılmasını sağlayacaktır.

Açtığınız yufkanın her yerine fırçayla ince bir tabaka eritilmiş tereyağı veya zeytinyağı sürün. (Bu yağ katmanı, hamurun pişerken birbirine yapışmamasını ve milföy gibi tel tel ayrılmasını sağlar). Tam ortaya lor peynirli ve maydanozlu harçtan yayın. Yufkanın sağ ve sol kenarlarını ortada birleştirin. Ardından alt ve üst kenarlarını da harcın üzerine kapatarak kare bir "zarf" şekli verin.

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı (tercihen döküm veya kalın tabanlı teflon) ocakta önceden iyice ısıtın. Tavanın içine ekstra yağ koymanıza gerek yoktur. Hazırladığınız kare böreği bu sıcak ve kuru tavaya alın. Yüksek ısıyla buluşan hamurun dış yüzeyi anında mühürlenip kabuk bağlayacaktır.

Böreğin altı altın sarısı lekelerle kızarıp kabarmaya başladığında (yaklaşık 2 dakika sonra) ters çevirin. Çevirdikten hemen sonra, pişen üst yüzeye fırçayla çok hafif tereyağı veya zeytinyağı dokundurun. İki tarafı da çıtır çıtır kızarıp puf puf kabardığında ocaktan alın. Şekersiz, demli bir çay eşliğinde soğutmadan hemen servis yapın.