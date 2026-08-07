Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hafif, doyurucu ve omega-3 deposu: Fırında limonlu kuşkonmazlı somon tarifi...

Hafif, doyurucu ve omega-3 deposu: Fırında limonlu kuşkonmazlı somon tarifi...

7.08.2026 20:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hafif, doyurucu ve omega-3 deposu: Fırında limonlu kuşkonmazlı somon tarifi...

Özellikle aktif günlerin sonunda vücudun ihtiyaç duyduğu onarımı sağlayan somon, kuşkonmazın zarif eşliğiyle şık bir restoran tabağını aratmıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beslenme günlüğünde sağlıklı yağlara ve kaliteli deniz ürünlerine yer açmak isteyenler için, hazırlığı sadece 5 dakika süren bir şaheser: Fırında Somon! Bulaşık derdi çıkarmayan, tek bir fırın kağıdında tüm aromaları birbirine geçen bu tarif, omega-3 ve vitamin deposu.

MALZEMELER

2 dilim (yaklaşık 300 gram) somon fileto

10-12 adet taze kuşkonmaz (Sert sap kısımları kesilmiş)

1 adet limon (Yarısı suyu için, yarısı dilimlemek için)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber ve kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küçük bir kasede zeytinyağı, yarım limonun suyu, ince kıyılmış sarımsak, tuz, karabiber ve kekiği karıştırarak marinasyon sosunu hazırlayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Yıkayıp ayıkladığınız kuşkonmazları tepsinin bir tarafına, somon filetolarını diğer tarafına yerleştirin.

Hazırladığınız sarımsaklı ve limonlu zeytinyağlı sosu bir fırça yardımıyla hem somonların hem de kuşkonmazların üzerine bolca sürün.

Somonların üzerine halka şeklinde kestiğiniz taze limon dilimlerini yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, somonun kalınlığına göre yaklaşık 15-18 dakika pişirin. (Somonun içi pembe ve sulu kalmalı, fazla pişirip kurutmamaya özen gösterin).

Fırından çıkan dumanı tüten somonu ve çıtır kuşkonmazları doğrudan servis tabağına alarak, vücudunuza harika bir iyilik yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #somon

İlgili Haberler

Klasik lezzete fit dokunuş: Yulaf kepekli yağsız anne köftesi ve sebze sotesi tarifi...
Klasik lezzete fit dokunuş: Yulaf kepekli yağsız anne köftesi ve sebze sotesi tarifi... Yanındaki lif deposu sebzelerle birlikte tüketildiğinde uzun saatler tokluk hissi sağlayan bu menü, öğle veya akşam yemekleri için besin değeri en yüksek seçeneklerden biri.
Pratik akşam yemeği arayanlara: Tavada ıspanaklı turta tarifi
Pratik akşam yemeği arayanlara: Tavada ıspanaklı turta tarifi Ispanak ve peynirin lezzetli uyumunu yumuşacık hamurla buluşturan tavada ıspanaklı turta, pratik yapımıyla akşam yemeklerine farklı bir alternatif oluyor.
Spor sonrası hedefleri tutturan makro dostu: Renkli kinoa ve tavuk kasesi tarifi...
Spor sonrası hedefleri tutturan makro dostu: Renkli kinoa ve tavuk kasesi tarifi... Günlük öğünlerini gram gram hesaplayan, beslenme rutinini antrenman programıyla kusursuz bir şekilde senkronize yürütenler için harika bir ana yemek alternatifi... Mutfak tartısında yüz güldüren, kompleks karbonhidrat ve yüksek kalitede protein barındıran bu şık kinoa kasesi, hem göz doyuruyor hem de kas onarımını destekliyor.