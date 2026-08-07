Hafif, doyurucu ve omega-3 deposu: Fırında limonlu kuşkonmazlı somon tarifi...

Beslenme günlüğünde sağlıklı yağlara ve kaliteli deniz ürünlerine yer açmak isteyenler için, hazırlığı sadece 5 dakika süren bir şaheser: Fırında Somon! Bulaşık derdi çıkarmayan, tek bir fırın kağıdında tüm aromaları birbirine geçen bu tarif, omega-3 ve vitamin deposu.

MALZEMELER

2 dilim (yaklaşık 300 gram) somon fileto

10-12 adet taze kuşkonmaz (Sert sap kısımları kesilmiş)

1 adet limon (Yarısı suyu için, yarısı dilimlemek için)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay kaşığı deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber ve kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küçük bir kasede zeytinyağı, yarım limonun suyu, ince kıyılmış sarımsak, tuz, karabiber ve kekiği karıştırarak marinasyon sosunu hazırlayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Yıkayıp ayıkladığınız kuşkonmazları tepsinin bir tarafına, somon filetolarını diğer tarafına yerleştirin.

Hazırladığınız sarımsaklı ve limonlu zeytinyağlı sosu bir fırça yardımıyla hem somonların hem de kuşkonmazların üzerine bolca sürün.

Somonların üzerine halka şeklinde kestiğiniz taze limon dilimlerini yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, somonun kalınlığına göre yaklaşık 15-18 dakika pişirin. (Somonun içi pembe ve sulu kalmalı, fazla pişirip kurutmamaya özen gösterin).

Fırından çıkan dumanı tüten somonu ve çıtır kuşkonmazları doğrudan servis tabağına alarak, vücudunuza harika bir iyilik yapın.