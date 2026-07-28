Hafif ve lezzetli yaz yemeği: Zeytinyağlı bamya yemeği tarifi

Zeytinyağlı bamya, özellikle yaz aylarında taze bamyayla hazırlanan, besleyici ve hafif yapısıyla öne çıkan geleneksel bir lezzettir. Bamyanın salyalanmasını önlemek için uygulanacak birkaç püf noktası sayesinde hem görüntüsü hem de lezzeti kusursuz bir yemek hazırlayabilirsiniz. Soğuk ya da ılık olarak servis edilen zeytinyağlı bamya, ana yemeklerin yanında harika bir eşlikçidir.

ZEYTİNYAĞLI BAMYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram taze bamya

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet orta boy domates (veya 1 su bardağı domates rendesi)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

2 su bardağı sıcak su

ZEYTİNYAĞLI BAMYA NASIL YAPILIR?

Bamyaları yıkayın ve sap kısımlarını koni şeklinde dikkatlice temizleyin. Bamyanın gövdesini kesmemeye özen gösterin.

Temizlenen bamyaların üzerine limon suyunun yarısını gezdirerek 10 dakika kadar bekletin.

Tencereye zeytinyağını alın ve yemeklik doğradığınız soğanları pembeleşene kadar kavurun.

İsteğe bağlı olarak salçayı ekleyip birkaç dakika kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri ilave ederek sos kıvam alana kadar pişirin.

Tuz, toz şeker ve kalan limon suyunu ekleyin.

Bamyaları tencereye dikkatlice yerleştirin. Çok fazla karıştırmadan sıcak suyu ilave edin.

Kısık ateşte yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Pişme sırasında yemeği kaşıkla karıştırmak yerine tencereyi hafifçe sallayın.

Ocağı kapattıktan sonra yemeği dinlendirin ve ılık ya da soğuk servis edin.