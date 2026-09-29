Hafif ve nefis lezzet: Yeşil mercimek salatası nasıl yapılır?

Hem besleyici hem de pratik bir salata hazırlamak isteyenlerin favorilerinden biri olan yeşil mercimek salatası, özellikle hafif ve doyurucu bir öğün arayanlar için ideal bir seçenek. Haşlanmış yeşil mercimeğin taze sebzeler ve aromatik malzemelerle buluştuğu bu tarif, kısa sürede hazırlanabiliyor. Peki, yeşil mercimek salatası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

YEŞİL MERCİMEK SALATASI MALZEMELERİ

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kırmızı soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

Yarım demet maydanoz

Birkaç dal taze nane

3-4 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı mısır

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

Pul biber

YEŞİL MERCİMEK SALATASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle yeşil mercimeği bol suyla yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek mercimekler yumuşayana kadar haşlayın. Çok fazla pişirip dağılmamasına dikkat edin.

Haşlanan mercimekleri süzün ve soğumaya bırakın. Bu sırada kırmızı soğanı, kırmızı ve yeşil biberi, kornişon turşuları küçük küçük doğrayın. Maydanoz ve taze naneyi de ince şekilde kıyın.

Soğuyan mercimekleri geniş bir karıştırma kabına alın. Doğradığınız sebzeleri, yeşillikleri ve mısırı üzerine ekleyin.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırarak salatanın sosunu hazırlayın. Sosu mercimekli karışımın üzerine gezdirip tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız yeşil mercimek salatasını kısa süre buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine beyaz peynir veya ceviz ekleyerek salatayı daha da zenginleştirebilirsiniz.