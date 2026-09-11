Hafta sonu kahvaltısının yıldızı: Mayasız, tel tel ayrılan tavada çıtır katmer tarifi...

Hafta sonu kahvaltıları, uzun uzun oturulan demli çay sofraları ve mutfaktan yayılan o sıcak hamur işi kokularıyla anlam kazanır. Fırın çalıştırmaya, mayanın kabarmasını saatlerce beklemeye gerek kalmadan, mutfaktaki en temel üç malzemeyle usta işi bir lezzet yaratmak mümkün. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Esnek Hamuru İçin:

4 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

1,5 - 2 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı tuz

Katmanların Sırrı (Yağlama İçin):

150 gram hakiki tereyağı (Eritilmiş ve ılıtılmış)

Çeyrek çay bardağı sıvı yağ (Tereyağının yanmasını önlemek ve çıtırlık katmak için içine eklenecek)

ADIM ADIM YAPILIŞI VE SIRLARI

Derin bir yoğurma kabına ılık suyu ve tuzu alıp karıştırın. Unu bardak bardak ekleyerek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamından bir tık daha sert, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar 10 dakika güçlüce yoğurun. (Mayasız hamurlarda uzun yoğurmak, glüteni açığa çıkarıp hamurun kolay açılmasını sağlar).

Hamuru 4 veya 5 eşit bezeye bölün. Bezelerin üzerini hafif nemli bir bezle veya streç filmle hava almayacak şekilde kapatıp 20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Püf Noktası: Mayasız hamur dinlenmezse lastik gibi geri toplanır, açılmaz.

Dinlenen bezelerden ilkini hafif unladığınız tezgahta merdane veya oklava yardımıyla, çok ince olacak şekilde (büyük bir servis tabağı ebadında) açın.

Açtığınız hamurun her yerine gelecek şekilde, eritilmiş tereyağı-sıvı yağ karışımından 2-3 yemek kaşığı dökün ve fırçayla sürün. Kuru yer kalmamalı. Hamurun sağ ve sol kenarlarını ortada birleştirin (Yağsız kalan üst kısımlara da hafifçe yağ sürün). Ardından alt ve üst kenarları da ortaya katlayarak kare (zarf) şeklini verin.

Zarf şeklini verdiğiniz katmerleri bir tabağa alın ve buzdolabında 10-15 dakika bekletin. Püf Noktası: Bu işlem içindeki tereyağının donmasını sağlar. Böylece katmeri pişirmeden önce son kez hafifçe büyütürken yağlar dışarı fışkırmaz ve katmanlar birbirine yapışmaz.

Dolaptan çıkan kare katmerleri, tezgahta elinizle veya merdaneyle ezmeden, sadece çok hafifçe bastırarak bir miktar büyütün (tavanızın boyutuna göre).

Geniş ve yanmaz yapışmaz bir tavayı ocağa alıp orta ateşte ısıtın. Katmeri tavaya koyun. Altı hafifçe beneklenip kızarmaya başladığında çevirin. Çevirdiğiniz yüzeye fırçayla çok az tereyağı sürün. Katmeriniz puf puf kabaracak ve dışı çıtırdayacaktır. Arkalı önlü altın sarısı olana dek sık sık çevirerek pişirin.

Tavadan aldığınız sıcacık katmerleri, tel tel ayrılan katmanları sönmeden, yanında tulum peyniri ve sıcak çayla hemen masaya getirin.