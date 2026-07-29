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Hamur açmadan hazırlanan pratik lezzet: Patates tabanlı pizza tarifi
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Hamur açmadan hazırlanan pratik lezzet: Patates tabanlı pizza tarifi

29.07.2026 10:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hamur açmadan hazırlanan pratik lezzet: Patates tabanlı pizza tarifi

Pizza keyfini hamurla uğraşmadan yaşamak isteyenlere nefis bir alternatif sunan patates tabanlı pizza, çıtır patateslerin üzerine eklenen sucuk, mısır, domates ve kaşarla sofralara geliyor.

Hamur açmadan hazırlanan pratik lezzet: Patates tabanlı pizza tarifi

Pizza yapmak için hamur yoğurup mayalanmasını beklemeye gerek yok. Patates tabanlı pizza tarifi, klasik pizza malzemelerini bu kez patates dilimlerinin üzerinde buluşturuyor. Fırında yumuşayan patateslerin üzerine sucuk, mısır, domates ve bolca kaşar ekleniyor; ortaya hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tarif çıkıyor. İşte fırında kolay patates tabanlı pizza tarifi...

Hamur açmadan hazırlanan pratik lezzet: Patates tabanlı pizza tarifi

PATATES TABANLI PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı su

1 küçük kase sucuk

2 yemek kaşığı konserve mısır

2 adet kiraz domates

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı dağ kekiği

PATATES TABANLI PİZZA YAPILIŞI

Patatesleri güzelce yıkayıp uzunlamasına, yaklaşık 0,5-1 santimetre kalınlığında eşit dilimler halinde kesin. 

Patateslerin aynı anda pişmesi için dilimlerin mümkün olduğunca eşit kalınlıkta olmasına dikkat edin.

Patates dilimlerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 

Üzerlerine bıçak yardımıyla hafif çapraz çizikler atın. 

Bu çizikler patateslerin daha hızlı ve eşit şekilde pişmesine yardımcı olur.

Zeytinyağını bir fırça yardımıyla patateslerin üzerine sürün. 

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 18-20 dakika pişirin.

Patatesleri fırından çıkardıktan sonra domates salçasını suyla karıştırın ve hazırladığınız sosu patates dilimlerinin üzerine sürün.

Küp şeklinde doğradığınız sucukları, mısırları ve dilimlediğiniz kiraz domatesleri patateslerin üzerine paylaştırın. 

Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve dağ kekiği serpiştirin.

Patates dilimlerini yeniden 180 derece fırına verin. 

Kaşar peynirleri eriyip üzerleri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 5-6 dakika daha pişirin.

Fırından çıkan patates dilim pizzaları sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

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