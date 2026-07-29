Hamur açmadan hazırlanan pratik lezzet: Patates tabanlı pizza tarifi

Pizza yapmak için hamur yoğurup mayalanmasını beklemeye gerek yok. Patates tabanlı pizza tarifi, klasik pizza malzemelerini bu kez patates dilimlerinin üzerinde buluşturuyor. Fırında yumuşayan patateslerin üzerine sucuk, mısır, domates ve bolca kaşar ekleniyor; ortaya hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tarif çıkıyor. İşte fırında kolay patates tabanlı pizza tarifi...